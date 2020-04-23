315 مليوناً أرباح «دبي التجاري» للربع الأول

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن بنك دبي التجاري، أمس، النتائج المالية للربع الأول، حيث بلغت الأرباح الصافية 315 مليون درهم منخفضة 7.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتراجعت الإيرادات التشغيلية والبالغة 757 مليوناً 2.3%، وجاء هذا الانخفاض بشكل رئيس؛ بسبب انخفاض معدل أسعار الفائدة.

وبلغت الأرباح التشغيلية 555 مليوناً منخفضة 2.3%.وبلغ إجمالي الموجودات 89.9 مليار درهم مرتفعاً 2.1%، وارتفع صافي القروض والتسلفيات والبالغ 62.3 ملياراً 3.6%، وارتفعت ودائع المتعاملين 0.9% إلى 63.9 مليارات، وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة 40.6% من إجمالي الودائع، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 97.6%.

وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: "تمكنا من زيادة حصتنا السوقية في الربع الأول، وسنستمر في توفير الدعم اللازم لمتعاملينا حالياً وفي المستقبل، وسنقف بجانب الأعمال في الإمارات في ظل توجه الاقتصاد نحو التعافي، كما قمنا بتطبيق إجراءات التباعد الجسدي للحفاظ على صحة موظفينا ومتعاملينا، وحالياً يعمل الجزء الأكبر من موظفينا عن بُعد باستخدام التقنيات والإجراءات التي استحدثناها وطورناها خلال السنوات السابقة".