«دبي المالي» يطلق مؤشر الإمارات للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية

المصدر: دبي - البيان

أطلق سوق دبي المالي أمس، بالتعاون مع «إس&بي داو جونز» ومعهد «حوكمة»، مؤشر الإمارات للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، الأول من نوعه في الإمارات والخليج؛ لقياس تبني الشركات المساهمة العامة المحلية لأفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

وتشمل العينة الافتتاحية لمؤشر الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في الشركات 20 شركة، وتتوفر بيانات المؤشر بأثر رجعي لـ5 سنوات بما يتيح للمتعاملين رصد أدائه منذ 2015. ويُمكن متابعة المؤشر من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي وغيره من منصات بث البيانات.

ويتم احتساب عينة المؤشر مرة واحدة في نوفمبر من كل عام، وتتم إضافة أعلى 20 شركة من حيث الدرجة المتحصلة عن أدائها فيما يخص الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وذلك بالاستناد إلى البيانات المجمعة من قبل «حوكمة»، الشريك المعتمد، ومن قبل «إس&بي داو جونز» لجمع البيانات في منطقة الشرق الأوسط.

ويحظى الإطلاق بدعم هيئة الأوراق المالية والسلع، بعدما اعتمد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة مبادرة السوق لإطلاق المؤشر الجديد في سياق المبادرات النوعية، مواكبةً لرؤية القيادة لتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية وتعزيز الثقة بالأسواق وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال المنصوري إن إطلاق المؤشر يأتي انسجاماً مع مساعي الهيئة، كونه يدعم جهودها لتطوير النظام الإشرافي والرقابي ليضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية، ويرتقي بثقافة الحوكمة ويرسخ ثقة المستثمرين بأسواق المال المحلية، لاسيما بعد اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة مطلع العام الجاري والذي ينظم متطلبات الحوكمة المؤسسة، والمسؤولية الاجتماعية والمسؤولية البيئية.

أداة معيارية

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «يوفر المؤشر الجديد للمتعاملين أداة معيارية موثوقة ترصد أداء أسهم الشركات والتزامها بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. فتطبيق الشركات الصحيح للحوكمة والانضباط المؤسسي وتبني أعلى مستويات الإفصاح والشفافية والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وفق أفضل المعايير العالمية، يعزّز تنافسية أسواق المال المحلية ويسهم في اجتذاب المزيد من الاستثمارات، ويضمن استدامة النمو».

تطوير

وأكد د. عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن المؤشر الجديد يسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية تفعيل مبادئ الحوكمة وتذكية روح المنافسة والتزام مجالس إدارات الشركات المدرجة بتطبيقها، وتطوير مؤشرات مقارنة لأداء تلك الشركات خاصة فيما يتعلق بالالتزام بمبادئ المسؤولية الاجتماعية والبيئية.

وقال الدكتور أحمد بن الشيخ، رئيس مجلس إدارة «حوكمة»: «يأتي الإطلاق في توقيت مثالي بغية تشجيع السلوكيات المؤسسية المسؤولة وإذكاء روح المنافسة بين الشركات المدرجة وتعزيز حرصها على منح الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية مزيداً من الاهتمام في سياق إدارة أعمالها».

وقال ريد ستيدمان، الرئيس العالمي لمؤشرات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في «إس&بي داو جونز»: «نعمل على تطوير مؤشرات مبتكرة للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وتوفير البحوث والبيانات التي تمكن متعاملي الأسواق المالية العالمية من تحقيق أهدافهم في الاستثمار والاستدامة على حد سواء.

ونتطلع للعمل مع شركائنا ومتعاملينا في الشرق الأوسط والعالم لوضع الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في صلب اهتمام المحافظ الاستثمارية».