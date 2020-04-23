«عمومية دانة غاز» تقرّ توزيع 5.5 % أرباحاً نقدية

المصدر: (الشارقة - البيان)

وافق مساهمو شركة «دانة غاز»، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي على توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح نقدية بقيمة 5.5 فلوس للسهم (5.5%) عن 2019. كما وافقوا على البدء في إعداد دراسة جدوى لبحث إمكانية فصل أعمال التنقيب والإنتاج في شركة مستقلة جديدة، وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال حميد جعفر، رئيس مجلس إدارة «دانة غاز»: «تواصل الشركة زخم نموّها ونجاحها مع استمرار توزيع الأرباح النقدية على المساهمين للمرة الثالثة على التوالي، بما يؤكد أداءنا القوي ونتائجنا المبهرة بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس الإدارة وفريق الإدارة على مدار السنوات العديدة الماضية بهدف ترسيخ مركزنا المالي، الذي ينعكس جلياً في دفع الأرباح النقدية على المساهمين».

وأضاف: «خلال 2019، تمكّنت الشركة من دفع عجلة نمو الإنتاج وتعزيز عملياتها، مما جعلها أكثر مرونة في مواجهة التحديات، علاوةً على ذلك، يتم بيع غالبية إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي بموجب عقود طويلة الأجل وبأسعار ثابتة، بما يمنحها ميزة تنافسية تمكّنها من الاستفادة من الفرص المتاحة».

وتابع: «نتطلع إلى تعزيز قيمة استثمارات المساهمين بفصل أصول التنقيب والإنتاج في شركة جديدة».