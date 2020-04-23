الأسهم المحلية الأفضل عربياً بمكاسب 16.5 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

استمدت الأسهم المحلية دعماً قوياً في ختام جلسة أمس، بعدما ربح رأسمالها السوقي 16.5 مليار درهم، مدعومةً بشراء انتقائي على الأسهم القيادية في «العقار» و«البنوك»، لتتفوق على باقي الأسواق العربية، متجاوزةً تداعيات الهبوط الأخير لأسعار النفط والبورصات العالمية.

ونما سوق دبي 2% ليغلق عند 1862.28 نقطة، وسط صعود جماعي للمؤشرات القطاعية بقيادة «العقار» و«البنوك»، وصعد سوق أبوظبي 3.28% إلى مستوى 3987 نقطة مع ارتفاع «البنوك» و«العقار» و«الاتصالات» و«التأمين» و«الطاقة» و«الصناعة».

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، ارتفعت بورصة السعودية 0.69% و«الكويت» 0.25% و«مسقط» 0.21%، فيما انخفضت "مصر" 0.75%، و«البحرين» 0.32%، فيما لا تزال "الأردن" معلقة منذ 16 مارس الماضي.

واستقطبت الأسهم سيولة 414.3 ملايين درهم، منها 244.8 مليوناً لـ«دبي»، و169.5 مليوناً لـ«أبوظبي»، وجرى التداول على 421 مليون سهم، بواقع 350 مليوناً بـ«دبي»، و71 مليوناً بـ«أبوظبي»، عبر 7254 صفقة، ومن بين 53 سهماً جرى التداول عليها ارتفعت أسعار 37 سهماً، فيما تراجعت 9 فقط.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع «البنوك» 1.13% بعد صعود «دبي الإسلامي» 0.91%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.51%، وزاد «العقار» 3.43% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 2.54%، و«إعمار للتطوير» 6.87%، و«إعمار مولز» 3.7%، و«الاتحاد العقارية» 3.39%، و«أرابتك» 7.4%، و«داماك» 2.97%، و«ديار» 6.41%.

وصعد «الاستثمار» 2% مع صعود «دبي للاستثمار» 1.83%، و«دبي المالي» 2.49%، و«شعاع كابيتال» 2.47%، وارتفع «النقل» 2% مدعوماً بـ«العربية للطيران» 2.94%، و«أرامكس» 1.49%، فيما تراجع «الخليج للملاحة» 2.07%.

وتصدر التداولات «إعمار العقارية» بـ51.3 مليون درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» 30.5 مليوناً، ثم «دبي الإسلامي» 30 مليوناً. وحقق «أملاك» أكبر ارتفاع 10.17% فيما كان «دبي للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بالحد الأقصى 5%.

وعمد العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي 40.5 مليون درهم، منها 4.89 ملايين للعرب، و35.6 مليوناً للمواطنين، بينما اتجه الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بنفس الصافي، بواقع 3.78 ملايين للخليجيين، و36.7 مليوناً للأجانب.

سوق أبوظبي

ودعم سوق أبوظبي ارتفاع «البنوك» 3% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 3.81%، و«أبوظبي التجاري» 1.93%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.2%، وزاد "الاتصالات" 5.45% مع ارتفاع «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

كما ارتفع «العقار» 3.85% بارتفاع «الدار» 4.17%، وسط استقرار «رأس الخيمة العقارية».ونما "الطاقة" 2.67% مع ارتفاع «دانة غاز» 5.74%، فيما استقر «أدنوك للتوزيع» دون تغيير، وانخفض «الاستثمار» 0.21% بنزول «إشراق» 0.83%، و«الواحة كابيتال» 1.64%، مقابل ارتفاع «العالمية القابضة» 0.09%.

وتزعم «أبوظبي الأول» النشاط بـ43.4 ملايين درهم، تلاه «اتصالات» 34.7 مليوناً، ثم «أبوظبي التجاري» 30 مليوناً. وحقق «أبوظبي لبناء السفن» أكبر ارتفاع 14.71% فيما كان «بلدكو» الأكثر انخفاضاً 4.86%.

وعمد العرب والمواطنون نحو الشراء، باستثمار 26.68 مليون درهم، منها 1.17 مليوناً للعرب، و25.5 مليوناً للمواطنين، فيما اتجه الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بنفس القيمة الاستثمارية، بواقع مليونين للخليجيين، و24.67 مليوناً للأجانب.

تسييل

في جلسة تداولات أمس، تباين الأداء المؤسسي واتجه نحو التسييل في سوق دبي باستثمارات بلغت 25.26 مليون درهم، فيما فضّلت المؤسسات الشراء في سوق أبوظبي، بصافي 2.2 مليون، في المقابل، فضّل الأفراد التسييل في سوق أبوظبي، مقابل تفضيل خيار الشراء في سوق دبي.