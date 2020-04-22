315 مليون درهم أرباح بنك دبي التجاري في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك دبي التجاري، عن تحقيقه أرباحاً صافية مقدارها 315 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2020 منخفضة بنسبة 7.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقال البنك في بيان، إن هذه النتائج جاءت متأثرة بانخفاض معدلات الفائدة وضعف الأعمال وأحداث ائتمانية محددة والتأثيرات المتوقعة المرتبطة بجائحة مرض فيروس كورونا. وبلغت مخصصات الخسائر المقتطعة 240 مليون درهم للربع الأول من العام 2020.

وانخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.3% لفترة الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام، لتصل إلى 757 مليون درهم، وجاء هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض صافي إيرادات الفوائد بنسبة 1.7% نتيجة للانخفاض الحاد الحاصل في معدلات الفائدة وانخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 3.3%.

وتراجعت المصاريف التشغيلية بنسبة 2.2% لتصل إلى 201 مليون درهم. واستمر البنك بالاستثمار في القدرات الرقمية لدعم العملاء واستمرت الإدارة المنضبطة للمصاريف لجميع العمليات. وتحسن معدل كفاءة التشغيل (التكلفة إلى الدخل) ليصل إلى 26.6% مقارنة مع 29.4% للربع الأخير من العام 2019.

وبلغ اجمالي الموجودات 89.9 مليار درهم في 31 مارس 2020 مرتفعا بنسبة 2.1% مقارنة مع 88.1 مليار درهم في 31 ديسمبر 2019، فيما ارتفع صافي القروض والتسلفيات والبالغ 62.3 مليار درهم بنسبة 3.6% مقارنة مع 60.2 مليار درهم في 31 ديسمبر الماضي.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 0.9% لتصل إلى 63.9 مليار درهم في 31 مارس الماضي، مقارنة مع 63.3 مليار درهم في 31 ديسمبر الماضي. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 40.6% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 97.6%.

وارتفعت نسبة القروض المصنفة لتصل إلى 6.59% مقارنة مع 5.94% في 31 ديسمبر 2019. ورفع البنك الخسائر الائتمانية المتوقعة والمرتبطة بشكل رئيس بالتأثيرات المحتملة لمرض فيروس كورونا واحداث ائتمانية اخرى محددة. ونتيجة لذلك تم اقتطاع مخصصات انخفاض قيمة إضافية صافية بلغت 240 مليون درهم خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من العام 2020.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، الدكتور بيرناردز فان ليندر: "تمثل الظروف الحالية السائدة تحديا لجميع الشعوب حول العالم بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالرغم من ذلك لقد تمكنا من زيادة حصتنا السوقية في الربع الأول من 2020 تماشيا مع الاستراتيجيات الموضوعة".