"أمانات" نحو شطب أسهمها من سوق دبي وإدراجها بأبوظبي

المصدر: دبي - البيان

تبحث الجمعية العمومية لشركة "أمانات القابضة" في 28 أبريل الجاري، بناء على طلب مساهمين يملكون أكثر من 10% من رأس المال تعديل النظام الأساسي ليصبح: "مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في إمارة أبوظبي ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً ومكاتب وتوكيلات في داخل الدولة وخارجها".

وستفوض الجمعية مجلس الإدارة لتنفيذ توصيات الجمعية العمومية خلال 15 يوم من تاريخ انعقادها بمخاطبة هيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق المالية للحصول على الموافقات اللازمة لشطب قيد إدراج الشركة في سوق دبي المالي وإعادة إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

كما ستبحث الجمعية توزيع أرباح نقدية بواقع 2.2% من القيمة الأسمية، والترخيص لأعضاء المجلس بالاشتراك في أعمال منافسة للشركة وأن يتجروا لحسابهم أو لحساب غيرهم في كل أو أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.

وأغلق سهم "أمانات" مرتفعاً بنسبة 1.5% إلى 0.67 درهم بعد التداول على 1.3 مليون سهم بقيمة 894.8 ألف درهم من خلال 42 صفقة.