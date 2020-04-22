تعرف على افصاحات الشركات المُدرجة في سوقي دبي وأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

- يجتمع مجلس إدارة "بنك أبوظبي الأول" في 27 ابريل الجاري لاعتماد البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري.

- أعلنت شركة "دانة غاز" إعادة شراء ما قيمته 17.8 مليون دولار من صكوك"دلتا النيل للصكوك المحدودة" البالغ معدل ربحها والتي كانت قد أصدرتها شركة "دلتا النيل" التابعة للشركة، مشيرة إلى انه بعد الغاء هذه الصكوك سينخفض إجمالي المبلغ المستحق إلى 379.6 مليون دولار.

- أعلنت "إشراق للاستثمار" شراء 200 ألف سهم من أسهمها بجلسة أول أمس بسعر 0.241 درهم من خلال الوسيط"شعاع" للأوراق المالية، ليصل عدد الأسهم المتبقية للشراء 210.2 مليون سهم بحسب موافقة هيئة الأوراق المالية.

- أعلنت شركة "شعاع كابيتال" استقالة جاسم حسين أحمد آل علي من عضوية مجلس الإدارة، وسيتخذ المجلس قراراً بالتمرير الاثنين القادم لتعيين عضواً جديداً.

- ينعقد مجلس إدارة شركة "دبي للاستثمار" في 26 ابريل الجاري للنظر في موعد ووقت وجدول أعمال الجمعية العمومية السنوية.

- أعلنت شركة "أمان" تأجيل اجتماع الجمعية العمومية إلى 29 أبريل الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني.

- قرر مجلس إدارة "الاتحاد العقارية" تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية وما يتبعها من إجراءات بشأن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة إلى موعد آخر يحدد لاحقاً.