ارتفاع شهية التداول تمنح أسواق الأسهم مكاسب بقيمة 16.5 مليار درهم

المصدر: وام

سجلت أسواق المال الإماراتية في الجلسة قبل الأخيرة من تعاملات الأسبوع صعودا قويا بعدما عكست اتجاهها بعد ساعة من بدء التداولات بدعم من سيولة ذكية دخلت للشراء واستغلال فرصة وصول الأسعار إلى مستويات مغرية للاستثمار.

وكسبت القيمة السوقية لآسهم الشركات المتداولة نحو 16.5 مليار درهم في ختام الجلسة و ذلك حسبما أظهره الرصد اليومي للتعاملات.

وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3.3% مغلقا عند مستوى3987 نقطة فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 2% بالغا 1862 نقطة.

ومع ارتفاع شهية التداول إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أسابيع فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 520 مليون درهم ووصل عدد الأسهم المتداولة 315 مليون سهم نفذت من خلال 7524 صفقة.

وقاد سهم اتصالات المرتفع إلى 15.1 درهم النشاط في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى جانب سهم بنك أبوظبي الأول الصاعد إلى مستوى 10.9 درهم وبنك أبوظبي التجاري إلى 4.23 درهم وسهم الدار إلى 1.50 درهم.

وفي سوق دبي المالي ارتفع سهم اعمار إلى 2.42 درهم ولحق به في الاتجاه نفسه سهم اعمار للتطوير إلى 2.02 درهم فيما ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني إلى 8.02 درهم وبنك دبي الإسلامي إلى 3.32 درهم.