"اتصالات" توصي بتوزيع أرباح مرحلية بقيمة 25 فلسا للسهم

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت "مجموعة اتصالات" عن موافقة مجلس إدارتها على توصية بتوزيع أرباح مرحلية بقيمة 25 فلسا للسهم الواحد كجزء من دعمها ومساهمتها للمجتمع ولمساهميها.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، أن إجمالي قاعدة مشتركي "مجموعة اتصالات" وصلت إلى 150 مليون مشترك، وهو ما يمثل زيادة سنوية بلغت نسبتها 5%، ووصلت قيمة الإيرادات الموحدة إلى 13.1 مليار درهم، وبزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 1%، في حين وصلت قيمة الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي إلى 2.2 مليار درهم، وبهامش صافي ربح نسبته 17%. ووصلت أرباح "مجموعة اتصالات" الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء الى 6.7 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 1.5%، وبهامش سنوي نسبته 51%.

وقال معالي عبيد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة "مجموعة اتصالات": "أظهرت المجموعة قدرة عالية والتزاماً كبيراً تجاه المجتمعات التي تخدمها، لضمان استمرارية الأعمال وجاهزيتها، والتقليل من تأثير التحديات التي نشهدها اليوم على عملياتها، وبالشكل الذي أسهم في تقديم خدماتها المختلفة بصورة سلسة إلى جميع عملائها، من هنا فقد جاء أداء ’اتصالات‘ خلال الربع الأول ليعكس مرونة في التعامل مع تحديات السوق، ومع الضغوط غير المسبوقة التي يواجهها قطاع الاتصالات العالمي".

وأضاف:"لقد كانت رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وطموحاتها في اعتلاء الدولة أعلى مراتب الجاهزية الشبكية، والمضي نحو تعزيز مكانتها في المجال الرقمي، دافعاً قوياً لـ ’اتصالات‘ لتحقيق استراتيجيتها المتمثلة في ’قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات‘، وذلك عبر بناء شبكات متقدمة، وبنى تحتية قوية وخدمات مبتكرة، مكنت (اتصالات) من مواجهة التحديات الحالية وتوفير الخدمات الرقمية، اللازمة لتمكين قطاع الأعمال من تطبيق منظومة العمل عن بُعد، وتمكين أكثر من مليون طالب في مختلف أنحاء دولة الإمارات من استكمال الدراسة والتعلم عن بُعد. واليوم، اتصالات ومن خلال شبكاتها المتقدمة، وخدماتها الرقمية الرائدة والمبتكرة، مستعدة وبشكل كامل لدعم وخدمة المجتمع، وبما يظهر جاهزية بنيتها التحتية والشبكية لتمكين الوصول إلى خدمات الاتصالات الحيوية لاسيما خلال الأوقات والظروف الاستثنائية التي نشهدها في هذه المرحلة".



وأكد معاليه أنه على الرغم من الظروف والتحديات الحالية التي يواجهها قطاع الاتصالات العالمي، إلا أننا على ثقة بأن المستقبل يحمل معه العديد من الفرص الواعدة، حيث نشهد اليوم بزوغ عصر جديد فرض على مختلف القطاعات، ضرورة التحرك بسرعة نحو مواكبة التحول الرقمي، مما يبرز الدور المحوري والهام لشبكة الجيل الخامس 5G ، التي تعتبر الممكن الرئيسي خاصة لحلول الأعمال والتعليم والترفيه الرقمي، إضافة إلى قدرتها على تلبية متطلبات العملاء الحالية والمستقبلية، وهو ما يعزز الجهود الدؤوبة التي بذلتها "اتصالات" على صعيد التمكين الرقمي، والتي ستمكنها من تقديم هذه الحلول المبتكرة للحكومات، ولقطاع الأعمال، والأفراد على حد سواء، كما ستعزز من المكانة القيادية للمجموعة كعلامة تجارية رائدة في قطاع الاتصالات إقليمياً وعالمياً".

واختتم معالي عبيد حميد الطاير تصريحه بالقول "يطيب لي أن أشكر قيادة دولة الإمارات على دعمها الدائم والمستمر، والعملاء على ولائهم، والمساهمين على ثقتهم التي مكنتنا من تحقيق أهدافنا في قيادة الابتكار والتحول الرقمي لمستقبل أفضل".

ونمت قاعدة مشتركي "اتصالات" في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من العام 2020 لتصل إلى 12.7 مليون مشترك، في حين بلغ إجمالي قاعدة مشتركي "مجموعة اتصالات" 150 مليون مشترك، وبزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 5%.

ووصلت قيمة إيرادات "مجموعة اتصالات" الموحدة إلى 13.1 مليار درهم، وبزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 1%، في حين وصلت قيمة الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي إلى 2.2 مليار درهم، وبهامش صافي ربح نسبته 17%.

ووصلت أرباح "اتصالات" الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال الربع الأول من العام 2020 الى 6.7 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 1.5%، وبهامش سنوي نسبته 51%.