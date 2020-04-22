سوق أبوظبي يمنح "الرمز" رخصة التداول بالهامش القصير الأجل

المصدر: أبوظبي - البيان

منح سوق أبوظبي للأوراق المالية، شركة الرمز، احدى المؤسسات المالية في دولة الإمارات، رخصة التداول بالهامش قصير الأجل لتصبح بذلك من أولى الشركات التي تقدم هذه الخدمة لعملائها.

ويمثل منح هذه الرخصة التزام سوق أبوظبي بتطوير فرص نمو الأعمال. يحرص سوق ابوظبي للاوراق المالية، من خلال مكانته كسوق مالي إقليمي رائد، على تعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية الإقليمية الكبرى بما يتناسب مع مبادئ وفقاً لاستراتيجيته ثلاثية الأبعاد "تشكيل العشرينات"، والتي تتميز بكونها سريعة الاستجابة، وقائمة على التحول المستدام،والابتكار. سريعة الاستجابة، من حيث قدرته إلى التطوير المستمر لمشاركة العملاء ؛ وقائمة على التحول المستدام ، اي قادر على تسهيل الاستثمارات بما يساهم بالحفاظ على تنمية مستدامة للأعمال المدى الطويل ؛ والابتكار، اي قادر على تحقيق أكثر الطرق كفاءة للوصول إلى مستويات جديدة من رضا العملاء. منح هذا الترخيص لشركة الرمز يمثل التزام السوق ببلوغ أهدافه بكفاءة قياداته وخبرتهم.

وقال خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "من خلال منح ترخيص التداول بالهامش قصير الأجل لشركات الاستثمار النشطة في المنطقة، يوفر السوق لشركائه الفرصة لتوسيع نطاق الخدمات الاستثمارية المقدمة لعملائهم. وتسهم مثل هذه المبادرات في تعزيز قدرة سوق ابوظبي للاوراق المالية التنافسية، حيث ستعمل هذه التراخيص على خلق قيمة اضافية طويلة المدى للاطراف ذات العلاقة مع الحفاظ على أعلى معايير الخدمة ".

أضاف المنصوري: “نحن ندرك الأوقات الصعبة التي تواجهها الأسواق حالياً. وعمل السوق على تقديم خدمات ومنتجات جديدة لطمأنة مخاوف المستثمرين وتلبية احتياجاتهم وذلك لدعم الإجراءات التحفيزية التي كشفت عنها الحكومة لتخفيف الأثر الاقتصادي للفترة الانتقالية التي نمر بها ".

وقال محمد المرتضى الدندشي، العضو المنتدب لشركة الرمز: "يسعدنا توسيع تعاوننا مع سوق ابوظبي للاوراق المالية وتقديم منتجاب استثمارية إضافية لعملائنا لتمكينهم من تحقيق أهدافهم الاستثمارية. هذا الإنجاز شهادة على التزامنا المستمر بتقديم أعلى معايير الخدمات من خلال توسيع منتجاتنا لتلبية أهداف العملاء الاستثمارية".

وأضاف الدندشي: "يسمح هذا الترخيص لشركة الرمز بتقديم هامش قد يصل لخمسة أضعاف المبلغ المستثمر للعملاء لشراء الاوراق المالية المدرجة في سوق ابوظبي للأوراق المالية لفترة قصيرة محددة".