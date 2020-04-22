خسائر النفط تلقي بظلالها على الأسهم العربية والمحلية

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

تراجعت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس مقتفية أثر خسائر الأسهم العربي

ة والعالمية، وذلك بعد انهيار العقود الآجلة للنفط الأمريكي دون الصفر للمرة الأولى في تاريخها، في ظل امتلاء مرافق التخزين الأمريكية وتخمة المعروض وتهاوي الطلب بفعل جائحة «كورونا». وانخفض سوق دبي بنحو 3.28% إلى مستوى 1825.63 نقطة بفعل ضغوط جماعية من مؤشرات قطاعية يتصدرها العقار والبنوك، فيما تراجع سوق أبوظبي بنحو 2.74% ليغلق عند 3860.46 نقطة، وسط هبوط جماعي للمؤشرات القطاعية فيما استقر «الاستثمار» و«الخدمات».

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، هبطت بورصة مصر 2.75% والكويت 2.62% والسعودية 1.58% ومسقط 1.19% والبحرين 0.47%، فيما لاتزال بورصة الأردن معلقة منذ منتصف الشهر الماضي.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 382.3 مليون درهم، منها 244.3 مليوناً في دبي، و137.96 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 452.7 مليون سهم، موزعة بواقع 391 مليوناً في دبي، و61.7 مليوناً في أبوظبي، من خلال 7452 صفقة. ومن بين 53 سهماً جرى التداول عليها ارتفعت أسعار 4 فقط فيما تراجع 44 سهماً وبقيت 5 مستقرة دون تغيير.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 3.87% مع هبوط «دبي الإسلامي» 4.08% و«الإمارات دبي الوطني» 4.82%، وتراجع قطاع العقار 3.31% مع انخفاض «إعمار العقارية» 4.06% و«إعمار للتطوير» 4.06%، و«إعمار مولز» 1.81%، و«الاتحاد العقارية» 4.53%، و«داماك» 3.92%، و«ارابتك» 4.08%.

وتراجع قطاع الاستثمار 3% مدفوعاً بهبوط «دبي للاستثمار» 2.67%، و«سوق دبي المالي» 4.32%، و«شعاع كابيتال» 2.19%، وانخفض قطاع النقل 2.15% على أثر هبوط «العربية للطيران» 1.92%، و«أرامكس» 2.19%، و«الخليج للملاحة» 4.8%. وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط بسيولة 50 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 40 مليوناً.

ولم يرتفع سوي سهمين فقط، وهما: «ديار» 4.74% و«المدينة للتمويل»، 1.53%، فيما كان «أملاك» الأكثر انخفاضاً بالحد الأقصى 5%. وعمد المستثمرون المواطنون فقط نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 42.87 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 4% بعد تراجع «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» 1.19%، و«أبوظبي الإسلامي» 3.49%، فيما نزل قطاع العقار 2.71%.

وتراجع قطاع الاتصالات 1.24% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، ونزل قطاع الطاقة 0.74% مع انخفاض «دانة غاز» 1.57%، فيما استقر «أدنوك للتوزيع» دون تغيير. كما استقر قطاع الاستثمار مع ثبات «العالمية القابضة» و«إشراق». وتزعم «أبوظبي الإسلامي» النشاط بسيولة 37 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بتداولات 24 مليوناً.

وسجل سهمان فقط ارتفاعات هما «أبوظبي لبناء السفن» 4.94% و«مصرف الشارقة الإسلامي» 2.97%، فيما كان «الشارقة للأسمنت» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.96%. وعمد المستثمرون المواطنون والخليجيون نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 47.8 مليون درهم، منها 47.37 مليون للمواطنين، و400 ألف للخليجيين، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل.

المؤسسات

وواصلت المؤسسات عمليات التسييل، باستثمار 36.27 مليون درهم، منها 18 مليوناً بدبي، و18.27 مليوناً بأبوظبي، واتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 36.27 مليون درهم.

إفصاحات

* يجتمع مجلس إدارة «الوثبة للتأمين» في 26 أبريل للنظر فيما تم إنجازه من خطة العمل للربع الأول.

* تعقد المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق اجتماع الجمعية العمومية في 28 أبريل إلكترونياً للمساهمين.

* فوض مجلس إدارة «بي إتش مباشر» الرئيس التنفيذي وإدارة الشركة لدراسة تحويلها إلى شركة استثمارية تماشياً مع الخطة الاستراتيجية الموضوعة، وتعيين مستشارين متخصصين لهذا الغرض وعرض الهيكل المقترح الأمثل للشركة ونتائج تقييم الفرص على المجلس.

* وافقت عمومية مصرف عجمان على مقترح تحويل الأرباح المحققة في العام الماضي إلى بند الأرباح المحتجزة، وإصدار صكوك بقيمة 150 مليون دولار غير قابلة للتحويل لأسهم، وتفويض المجلس في تحديد موعد إصدارها بما لا يجاوز عاماً من تاريخ العمومية.د

* وافقت الجمعية العمومية للشركة «الخليجية للاستثمارات العامة»، على استمرار الشركة في مزاولة نشاطها.