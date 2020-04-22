5 إجراءات تتصدّر معاملات أنظمة العمل عن بُعد بـ«أراضي دبي» في شهر

المصدر: دبي - البيان

أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي نجاح تجربة نظام العمل عن بُعد الذي بدأت بتطبيقه استجابة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات الصحية الحكومية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، والتخفيف من تبعاته على سير الأعمال في الإمارة، بما يضمن محافظة القطاع العقاري على مكانته التنافسية.

وخلال الفترة من 15 مارس وحتى 15 أبريل، أظهر متعاملو الدائرة نشاطاً ملحوظاً في التعامل مع هذه الأنظمة لإنجاز مختلف معاملاتهم، بعد فهمها والتكيف معها بفاعلية تامة، بفضل سهولة استخدامها. وتصدرت 5 إجراءات معاملات أنظمة العمل عن بُعد.

وكان من أبرز الإجراءات: «ادفع مستحقاتك الآن» الخاصة بمركز فض المنازعات الإيجارية الذي تم من خلاله إنجاز 492 معاملة. كما تم إنجاز 2961 معاملة تعديل لبيانات الأشخاص، بينما وصل عدد معاملات البيع للتسجيل المبدئي إلى 1705 معاملات، وجرى استكمال 1412 معاملة بيع مبدئي إضافة إلى 683 معاملة رهن.

وقال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: تؤكد الأرقام المعلنة لشهر واحد فقط قدرتنا على العمل بكامل طاقاتنا من خلال أنظمة العمل عن بُعد، واستغلالها على النحو الأمثل لأداء مختلف عملياتنا.

ومن جهة أخرى، فإنها تعكس حرصنا على توفير الحلول الاستباقية الذكية لتمكين متعاملينا وضمان عدم تأثرهم بتبعات الظروف الراهنة. ويجسد هذا الإنجاز مساعينا لمواصلة تقديم الخدمات بطريقة سلسة وسهلة لكافة متعاملينا، وجهوزيتنا التامة للتغلب على جميع التحديات، لضمان سير أعمالهم.

وأضاف ابن مجرن: نعرب عن تقديرنا للزملاء في مختلف الإدارات على التزامهم العالي وتفانيهم في أداء رسالة الدائرة، ونتقدم بالشكر لمتعاملينا الذين أظهروا تفهماً عالياً في التعامل مع الظروف الاستثنائية الراهنة، وسنظل على تواصل معهم لإطلاعهم على مختلف المستجدات والتحديثات الصادرة عن الجهات المسؤولة في حكومة دبي. وفي الوقت ذاته، فإننا نود التأكيد لهم أن قنواتنا ستظل مفتوحة لخدمتهم، ويمكنهم الاتصال بفرقنا وكوادرنا لمساعدتهم على إنجاز معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان.

كشفت أراضي دبي أن الإجراءات الرئيسة كانت متاحة لمختلف فئات المتعاملين، حيث أظهروا قدرة على التعامل مع كافة خيارات إنجاز المعاملات عن بعد، بفضل تطويرها عدداً من الأنظمة والتطبيقات المتقدمة التي تعتمد على أحدث الحلول التكنولوجية.