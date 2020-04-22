«عمومية الوطنية للتكافل» تقر توزيع 6 % أرباحاً نقدية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

قال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية للتكافل «وطنية»، إن الجمعية العمومية السنوية للشركة أقرت في اجتماعها توزيع 6% أرباحاً نقديةً على المساهمين عن نتائج العام 2019، وذلك للسنة الثانية على التوالي، حيث وزعت 5% أرباحاً نقدية عن العام 2018.

وأضاف في بيان صحفي أن الشركة حققت أداءً جيداً في ظل التحديات المتنوعة التي يواجهها قطاع التأمين مثل الأسعار التنافسية والتحديات المتعلقة بتحصيل المبالغ المستحقة، حيث قامت الشركة بتجاوز هذه التحديات من خلال وضع رقابة مشددة على النفقات. وأضاف أن الشركة ستواصل العمل على تعزيز مواردها والتركيز على تقليل المخاطر في محفظتها الاستثمارية لتحقيق عوائد استثمارية مستدامة.

وقال إنه رغم التأثير الكبير لفيروس «كورونا» على الاقتصاد العالمي، إلا أن الإمارات كانت في طليعة الدول التي اتخذت خطوات استباقية صارمة للسيطرة على انتشار الفيروس، وقامت بتقديم حزمة من المحفزات الاقتصادية ، ونحن واثقون أنه بمجرد بدء الشركات في العودة إلى طبيعتها، سيستعيد القطاع عافيته وسنكون في وضع جيد لاغتنام الفرص ومواصلة النمو بما يحقق تطلعات المساهمين.