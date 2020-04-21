التسييل المؤسسي والأجنبي يهبط بالأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إثر تعرضها لضغوط بيع من الأجانب وعمليات جني أرباح محدودة نالت من أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاتصالات بعد مكاسب قوية في مطلع الأسبوع.

وانخفض سوق دبي بنسبة 1.41% عند مستوى 1887.54 نقطة، مع تراجع جماعي للمؤشرات القطاعية، فيما تراجع سوق أبوظبي بنسبة 2.81% إلى مستوى 3969 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 314.2 مليون درهم، منها 185.7 مليوناً في دبي، و128.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 330.7 مليون سهم، موزعة بواقع 293.97 مليوناً في دبي، و36.8 مليوناً في أبوظبي، من خلال 6482 صفقة.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1.8% مع تراجع «إعمار العقارية» 2.38%، و«إعمار للتطوير» 3.43%، و«إعمار مولز» 2.65%، و«داماك» 2.6%، و«أرابتك» 2.93%، فيما ارتفع «ديار» وحيداً 2.42%، وهبط قطاع البنوك 1% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 1.15%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.59%.

وهبط قطاع الاستثمار 1.92% مع تراجع «دبي للاستثمار» 1.75%، و«سوق دبي المالي» 2.19%، و«شعاع كابيتال» 4%، ونزل قطاع النقل 1% مع انخفاض «العربية للطيران» 1.88%، و«أرامكس» 0.36%، فيما ارتفع «الخليج للملاحة» 1.43%.

وتصدر «الاتحاد العقارية» التداولات بقيمة 41.6 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 34 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات 30.7 مليون درهم. وحقق «الاتحاد العقارية» أكبر ارتفاع بنسبة 7.66% فيما كان «أمانات» الأكثر انخفاضاً بنحو 4.93%. وعمد العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 11.92 مليون درهم.

سوق أبوظبي

فيما تأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 3.87% مع تراجع «أبوظبي الأول» 4.66%، و«أبوظبي التجاري» 3.67%%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.29%، ونزل قطاع العقار 1.94% بعد نزول «الدار» 2%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.41%. وتراجع قطاع الاتصالات 1.49% بفعل نزول سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وانخفض قطاع الاستثمار 3.68% مع انخفاض «العالمية القابضة» 4.44%، و«إشراق» 3.6%، وعلى العكس ارتفع قطاع الطاقة هامشياً مع ارتفاع «دانة غاز» 0.31%، فيما نزل «طاقة» 0.79%، واستقر «أدنوك للتوزيع». وهيمن «اتصالات» على النشاط بسيولة 37.4 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بتداولات 25.45 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 22.3 مليون درهم.

وحقق «أبوظبي لبناء السفن» أكبر ارتفاع بنسبة 3.85%، فيما كان «الاتحاد للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنحو 4.96%. واتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 34.5 مليون درهم، منها 5.45 ملايين للعرب، و10.5 ملايين للخليجيين، و18.5 مليوناً للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 34.5 مليون درهم.

تسييل

واتجهت المؤسسات نحو التسييل بصافي استثمار 34.15 مليون درهم، منها 27.5 مليوناً في دبي، و6.6 ملايين في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 34.15 مليون درهم، منها 27.5 مليوناً في دبي، و6.6 ملايين في أبوظبي.

إفصاحات

Ⅶ صادق مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» على الخطوات الخاصة بإعادة هيكلة رأس مال الشركة، بعد موافقة الجمعية العمومية، إلى جانب المصادقة على إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة.

Ⅶ وافقت الجمعية العمومية لشركة أسمنت رأس الخيمة على مقترح مجلس الإدارة، بعدم توزيع أرباح، سواء نقدية أو أسهم منحة عن العام 2019.

Ⅶ وافق مجلس إدارة شركة دي إكس بي إنترتينمنتس، على استبدال أمين سر الشركة.

Ⅶ أقرت الجمعية العمومية لشركة الأسمنت الوطنية، توزيع أرباح نقدية عن عام 2019 بنسبة 10% من قيمة الأسهم الاسمية، بما يعادل 35.88 مليون درهم، بمعدل 10 فلوس لكل سهم.