155 مليون درهم ارباح «الإمارات الإسلامي» للربع الأول

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن «الإمارات الإسلامي»، أمس، نتائجه المالية الفصلية، محققاً صافي أرباح 155 مليون درهم للربع الأول من العام الجاري، بانخفاض 62 %. إذ بلغ الدخل الإجمالي 641 مليوناً، منخفضاً 3 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وانخفضت هوامش الدخل الممول بواقع 10 نقاط أساس، بسبب تراجع معدلات الربح.

ووفقاً للنتائج، بلغ إجمالي الموجودات 62.9 مليار درهم، منخفضاً 3 % عن نهاية 2019، وبلغ صافي الأنشطة التمويلية والاستثمارية المدينة 39 مليارات، بارتفاع 4 %، فيما بقيت ودائع المتعاملين مستقرة عند حدود 44.8 مليارات، وارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 5 %، وبلغت نسبة التمويلات منخفضة القيمة 7.3 %، مع الحفاظ على نسبة التغطية القوية عند 126.5 %، فيما بلغت نسبة التمويل إلى الودائع عند 87 %، عاكسةً مركز السيولة السليم، وبلغت نسبة الشق الأول من رأس المال 18.7 %، ونسبة كفاية رأس المال 19.8 %.

وقال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات الإسلامي»: «نشهد حالياً ظروفاً وتحديات استثنائية لا يستهان بها، تلقي بظلالها على سائر قطاعات الأعمال، بسبب تداعيات جائحة الفيروس التاجي «كورونا»، وبالرغم من هذه التحديات، تمكنا من تحقيق صافي أرباح، فيما بقي الدخل الممول ثابتاً عند حدود 468 مليون درهم.

وأضاف: «يعود السبب في انخفاض صافي الربح، إلى قيامنا بتكوين مخصصات إضافية لانخفاض القيمة، من أجل زيادة التغطية، تحسباً لتدهور جودة الائتمان في الأرباع اللاحقة. وخلال الربع الأول، بلغ حجم المخصصات 206 ملايين، بزيادة 224 ملايين درهم».

واختتم أمين قائلاً: «نحن على ثقة بأننا، بفضل نمط عملنا القائم على درء المخاطر، وخطط استمرارية الأعمال المطبقة لدينا، إلى جانب إجراءات الاستجابة السريعة لمتطلبات المتعاملين، وخبرتنا المصرفية الرقمية، ومركزنا المالي القوي، سنتمكن من مواصلة ريادتنا في سوق الخدمات المصرفية الإسلامية في الدولة».