زيادة رسملة «أبيكورب» إلى 8.5 مليارات دولار

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب»، أمس، مصادقة الجمعية العمومية على زيادة رأس المال القابل للاستدعاء بناء على توصية مجلس الإدارة إلى 8.5 مليارات دولار، والموافقة على زيادة كبيرة في رأس المال المصرح به ورأس المال المكتتب به.

وقد تمت زيادة رأس المال المصرح به للشركة إلى 20 مليار دولار ورأس المال المكتتب به إلى 10 مليارات، بالإضافة إلى تحويل 500 مليون من الاحتياطيات العامة والأرباح المحتجزة للشركة إلى رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل.

وقال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لـ«أبيكورب»: «ستتيح لنا زيادة رأس المال إمكانية تحقيق أهدافنا كشريك مالي موثوق لقطاع الطاقة في الدول العربية، وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة ومؤثرة، ودخول مرحلة جديدة في مسيرتنا الطموحة».