«ديار للتطوير» تشرع بتنفيذ خطط إعادة هيكلة رأس المال

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «ديار للتطوير»، أمس، بدءها بتنفيذ خططها لإعادة هيكلة رأس المال، وذلك في أعقاب حصولها على الموافقات اللازمة من مساهميها، وهيئة الأوراق والسلع المالية. وذكرت الشركة في بيان، أنه سيتم إعلان موعد تخفيض رأس المال بعد انتهاء فترة إعلان الدائنين، والتي تستمر لمدة 30 يوماً، بحسب الأنظمة والقوانين، وبعد استكمال الإجراءات الرسمية.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي للشركة: «من شأن خطة إعادة هيكلة رأس المال التي اقترحها مجلس الإدارة، أن تتيح لـ «ديار للتطوير»، شطب كافة الخسائر المتراكمة التي يعود معظمها إلى أكثر من 10 أعوام، وتمكيننا من تحسين النسب المالية، وتعزيز جاذبية الشركة للمستثمرين والتمويلات المستقبلية. ونتوقع لهذه الخطوة أن تعود بتأثير إيجابي على سعر السهم والإقبال عليه، إضافة إلى تعزيز إمكانية توزيع الأرباح على المساهمين، في حال تحقيق الأرباح التراكمية، وفي حال توفر الفائض النقدي اللازم. وتمثل هذه خطوة إيجابية إضافية بالنسبة للشركة، وكلنا ثقة بأنها ستسهم في تعزيز متانة أعمالنا».

وتشمل خطة إعادة هيكلة رأس المال، إلغاء 21.3 % من أسهم الشركة، وسيجري ذلك وفقاً لقانون الشركات التجارية، والنظام الأساسي للشركة، والأنظمة والقرارات الصادرة عن «هيئة الأوراق والسلع المالية»، وكافة القوانين ذات الصلة، والصادرة عن الهيئات التنظيمية المعنية. وتتوقع «ديار للتطوير»، أن يتم إنجاز إعادة هيكلة رأس المال، وتطبيق التخفيض في السوق المالي في نهاية مايو المقبل.