ارتفاع الإحتياطيات الفائضة لبنوك الإمارات إلى 32.8 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

كشف مصرف الإمارات المركزي اليوم الإثنين، عن ارتفاع الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية في الدولة بنهاية مارس الماضي لتصل إلى 32.8 مليار درهم مقابل 22.3 مليار درهم بنهاية مارس 2019 بزيادة مقدارها 10.5 مليار درهم وبنسبة نمو على أساس سنوي 47%.

وارتفعت الاحتياطيات الفائضة على أساس شهري (فبراير الماضي) بنحو 7.4 مليار درهم وبنسبة نمو 29.1% حيث سجلت بنهاية فبراير 25.4 مليار درهم.

ووفقا للمسح النقدي لشهر مارس الماضي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، زادت الاحتياطيات الإلزامية للبنوك بنهاية مارس الماضي لتصل إلى 132.6 مليار درهم مقابل 123.1 مليار درهم لمارس 2019 بزيادة مقدارها 9.5 مليار درهم وبنسبة 7.7%، وعلى أساس شهري (فبراير 2020) إرتفعت بمقدار 2.5 مليار درهم وبنسبة 1.9% حيث سجلت بنهاية فبراير 130.1 مليار درهم.

وتكشف الزيادة في الإحتياطيات الفائضة والإلزامية للبنوك عن قوة ومتانة القطاع المصرفي في الإمارات وقدرته على مواجهة أية تحديات خاصة في ظل التداعيات الخطيرة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على القطاعات المصرفية في العالم.

وكشفت إحصاءات المسح النقدي عن أن القاعدة النقدية لدولة الإمارات بلغت بنهاية مارس الماضي 415.2 مليار درهم مقابل 372.9 مليار درهم بنهاية مارس 2019 بزيادة مقدارها 42.3 مليار درهم وبنسبة 11.3% ، وعلى أساس شهري (فبراير الماضي) تراجعت بنحو 400 مليون درهم حيث بلغت بنهاية فبراير 2020 نحو 415.6 مليار درهم.

وبلغ رصيد شهادات إيداع البنوك لدي المصرف المركزي بنهاية مارس 2020 نحو 144.6 مليار درهم مقابل 139.2 مليار درهم بنهاية مارس 2019 بزيادة مقدارها 5.4 مليار درهم وبنسبة 3.8%، بينما تراجعت على أساس شهري حيث بلغت بنهاية فبراير 2020 نحو 164.1 مليار درهم بانخفاض مقداره 19.5 مليار درهم.