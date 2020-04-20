إلزام البنوك بتسهيل فوري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: أبوظبي ـ عبدالحي محمد

كشف معالي عبد الحميد سعيد، محافظ المصرف المركزي عن قيام البنوك باستخدام أكثر من 30% من التمويل الممنوح لها ضمن تسهيلات خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لتقديم الدعم اللازم للعملاء المتأثرين بتداعيات وباء (كوفيد - 19) البالغة 50 مليار درهم.

وأكد خلال اجتماعه أمس مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك لمتابعة تطبيق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة أن المصرف يتوقع من البنوك المشاركة الكاملة في خطة الدعم، موضحاً أن المصرف سيباشر الإعلان عن تفاصيل كل بنك في استخدام تسهيلات خطة الدعم من مايو 2020.

وألزم المركزي جميع البنوك فتح الحسابات لعملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غضون فترة زمنية أقصاها يومان. كما طالب البنوك بألا تفرض حداً أدنى لرصيد حساب العملاء من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتجاوز 10 آلاف درهم حتى يتسنى للمؤسسات متابعة ممارسة أعمالها التجارية.

وأكد أن فترة صلاحية برنامج الدعم تسري حتى نهاية عام 2020، مشدداً أنه يجب على البنوك تأجيل الأقساط والفوائد لقروض عملائها المتضررين من الأفراد وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد المصرف أنه لن يجب على العملاء المؤهلين، المتأثرين بتداعيات الوباء، تسديد أي من الأقساط، متضمنة أصل الدين والفوائد أو الأرباح طوال مدة التأجيل المتفق عليها خلال فترة خطة الدعم.

ولكن يتحمّل العميل دفع الفوائد أو الأرباح المستحقة خلال فترة التأجيل على أصل الدين وذلك في تاريخ لاحق بالاتفاق مع البنك. ويجب على البنوك عدم فرض فوائد أو أرباح على الفوائد أو الأرباح المؤجلة خلال فترة خطة الدعم.

كما اتخذ المصرف المركزي قراراً بتخفيض مبلغ الدفعة الأولى المقدمة لمشتري العقار لتسهيل شراء العقارات.