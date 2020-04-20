عمومية «شعاع كابيتال» تقر أرباح 2019

المصدر: دبي - البيان

صادق مساهمو «شعاع كابيتال»، خلال عموميتها الافتراضية الأولى بعد الاندماج بيوم الأربعاء 15 الجاري، على البيانات المالية لعام 2019، بأرباح سنوية قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك 186 مليون درهم، متضمنة تكاليف الاندماج، وبأرباح سنوية صافية عائدة للمساهمين تبلغ 47 مليوناً.

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي للشركة: «الجمع بين استراتيجيتنا وعناصر القوة الأساسية التي نتمتع بها، يؤمّن لنا المتانة اللازمة للاستمرار في خلق القيمة لمتعاملينا ومساهمينا، حتى في ظل هذه الفترة المليئة بالتحديات».