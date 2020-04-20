الأسهم المحلية الأفضل إقليمياً بمكاسب 19 ملياراً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

صعدت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، محققةً أفضل أداء بين أسواق المنطقة، بعدما ربح رأس مالها السوقي ما يناهز 19 مليار درهم بفعل عمليات شراء انتقائية استهدفت الأسهم القيادية في مختلف القطاعات. وارتفع سوق دبي 2.95% إلى 1914.59 نقطة، فيما صعد سوق أبوظبي 2.87% إلى 4083.6 نقطة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، صعد سوق الكويت 1.35% و«السعودية» 0.7% و«البحرين» 0.55%، بينما انخفض «مصر» 1.81% و«مسقط» 1.1%.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة 275.6 مليون درهم، منها 207.5 ملايين لـ«دبي»، و68.1 مليوناً لـ«أبوظبي»، وجرى التداول على 365.1 مليون سهم، عبر 5021 صفقة.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع «العقار» 3.18%، وزيادة «البنوك» 2.46%، وصعود «الاستثمار» 2.82%، ونمو «النقل» 3.69%. وتصدر «جي إف إتش» النشاط 38.7 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 37.4 مليوناً، ثم «إعمار العقارية» 31 مليوناً.

وحقق «غلفا للمياه» أكبر ارتفاع 15% (بالحد الأقصى)، فيما كان «أمان» الأكثر انخفاضاً 3.2%. واتجه الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي 11.8 مليون درهم، منها 5 ملايين للخليجيين، و6.8 ملايين للمواطنين، فيما مال العرب والأجانب نحو التسييل، بذات الصافي، منها 2.68 مليوناً للعرب، و9.18 ملايين للأجانب.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع «البنوك» 3%، ونمو «العقار» 1.98%، وصعود «الاتصالات» 2.65%، وزيادة «الطاقة» 1.18%، وزيادة «الاستثمار» 8.67%. وتصدر «أبوظبي الإسلامي» النشاط 13.4 مليون درهم، تلاه «الدار» و«العالمية القابضة» بـ11 مليوناً لكل منهما، وحقق «رأس الخيمة للأسمنت» أكبر ارتفاع 14.81% فيما كان «أبوظبي للفنادق»، الأكثر انخفاضاً 4.91%.

وعمد العرب والأجانب نحو الشراء، باستثمار 5.4 ملايين درهم، منها 1.85 مليون للعرب، و3.5 ملايين للأجانب، فيما اتجه الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، منها 2.2 مليون للخليجيين، و3.2 ملايين للمواطنين.

تسييل

ومالت المؤسسات نحو التسييل في السوقين، بصافي 12.5 مليوناً في «دبي»، و7.9 ملايين في «أبوظبي»، فيما اتجه الأفراد نحو الشراء، بواقع 4.6 ملايين في «دبي»، و7.9 ملايين في «أبوظبي».

إفصاحات

Ⅶ وافقت عمومية «الشارقة للتأمين» على توزيع أرباح بنسبة 7% بإجمالي 9.62 ملايين درهم.

Ⅶ أجلت «الجرافات البحرية» جمعيتها العمومية إلى موعد سيتم تحديده لاحقاً.

Ⅶ انتخب مجلس إدارة «الصقر للتأمين» ماجد السري رئيساً للمجلس، وخالد تريم نائباً.

Ⅶ أعلنت «الاتحاد العقارية» أن مجلس إدارتها بصدد اتخاذ قرار بالتمرير، في 22 الجاري، للنظر في تأجيل انعقاد العمومية.

Ⅶ أفادت «دار التكافل» بحذف القرارات الخاصة في الجمعية العمومية بسبب التأخير في التوقيع على عقد شراء أسهم شركتي "نور للتكافل" و"نور للتكافل العائلي"، وبالتالي لن يطرح هذا البند للنقاش في عموميتها.

Ⅶ قررت «أملاك للتمويل» تأجيل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية إلى 22 يونيو المقبل.

Ⅶ دعت «الخليج للملاحة» المساهمين لحضور اجتماع عموميتها يوم 12 مايو المقبل إلكترونياً دون الحضور الشخصي.