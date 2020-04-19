18.5 مليار درهم مكاسب الأسهم في أول جلسات الأسبوع

المصدر: وام

افتتحت أسواق المال الإماراتية أول جلسات تعاملاتها الأسبوعية على صعود قوي وسط ارتفاع وتيرة السيولة التي عكست تحسن شهية التداولين وكسبت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 18.5 مليار درهم في ختام الجلسة.

وكان واضحا قبل بداية الجلسة ميل الاسعار نحو الارتفاع بدعم من طلبات شراء على شريحة من الأسهم والتي وضعت على مستويات سعرية أعلى من تلك التي اغلقت عليها في تعاملات الخميس الماضي.

ومع إنطلاق التعاملات صعدت المؤشرات بقوة ,وترافق ذلك من تركيز الجزء الأكبر من التعاملات على الأسهم القيادية المدرجة ضمن قطاعي البنوك والعقار.

ونجح المؤشر العام لسوق دبي المالي بتخطي حاجز 1900 نقطة بالغا 1914 نقطة بزيادة نسبتها نحو 3% مقارنة مع الجلسة السابقة في حين نما المؤشرالعام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.9%مغلقا عند 4083 نقطة.

وبحسب الرصد اليومي لحركة الاسهم فقد قاد النشاط في سوق دبي المالي سهم بنك الإمارات دبي الوطني المرتفع الى 8.35 درهم بالاضافة الى سهم بنك دبي الإسلامي الى مستوى 3.47 درهم.. وفي قطاع العقار ارتفع سهم اعمار الى 2.52 درهم ولحق به سهم ديار الى 0.25 درهم وسهم الاتحاد العقارية الى 0.29 درهم.

اما في سوق ابوظبي للأوراق المالية فقد ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول الى 11.58 درهم و سهم بنك ابوظبي التجاري الى 4.36 درهم كما صعد سهم مصرف أبوظبي الإسلامي الى 3.45 درهم فيما صعد سهم الدار الى 1.51 درهم.

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو 406 ملايين درهم وعدد الأسهم المتداولة 235 مليون سهم نفذت من خلال 5027 صفقة.