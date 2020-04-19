عمومية "أغذية" توافق على توزيع 90 مليون درهم على المساهمين

المصدر: البيان الإلكتروني

وافقت الجمعية العمومية لمجموعة أغذية، خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% (ما يعادل 15 فلسا للسهم) من رأس المال عن عام 2019، وبقيمة إجمالية تبلغ 90 مليون درهم.

كما وافقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي في 2019، وميزاينة الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن نفس العام,

وكانت "أغذية" أعلنت سابقاً عن ارتفاع الأرباح الصافية إلى 137 مليون درهم في 2019، مقابل أرباح 210.5 ملايين درهم في الفترة المقابلة من عام 2018.

وأقرت الجمعية العمومية مقترحاً بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للعام الماضي بمبلغ 1.4 مليون درهم.

ويحق لحاملي أسهم "أغذية" الذين تم تسجيلهم حتى تاريخ 26 أبريل 2020 الحصول على توزيعات الأرباح، وهو ما يعني أن آخر يوم يسمح فيه بشراء الأسهم وتحقيق شروط التأهل للحصول على توزيعات الأرباح هو 22 أبريل 2020، بينما ستتم عملية دفع الأرباح فعلياً خلال فترة 30 يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.