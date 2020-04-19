شركات دبي المدرجة الأعلى نمواً بالأرباح خليجياً

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

سجّلت الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، أعلى معدل نمو في الأرباح على مستوى دول مجلس التعاون، على أساس سنوي، وارتفعت 13.5%، إلى 10.3 مليارات دولار (37.83 مليار درهم)، خلال 2019، مقابل 9.1 مليارات دولار (33.4 مليار درهم) في 2018.

وكشف تقرير صادر عن «كامكو» إنفست، أمس، أن البنوك المدرجة في دبي، سجلت أيضاً أعلى معدل نمو للأرباح العام الماضي، وقفزت 25.3%، بدعم استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على دينيز بنك.

ولفت إلى إن إجمالي أرباح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، زادت بنحو 3.1%، من 9.7 مليارات دولار (35.63 مليار درهم) في 2018، إلى 10 مليارات (36.73 مليار درهم) العام الماضي.