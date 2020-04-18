بي أر شيتي مؤسس "إن إم سي": أنوي العودة إلى الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

قال بي أر شيتي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية، التي وضعتها محكمة بريطانية تحت الإدارة الأسبوع الماضي، إنه سيعود إلى دولة الإمارات بمجرد فتح الرحلات وانتهاء القيود المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف شيتي والذي يواجه اتهامات جنائية لصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الصادرة باللغة الإنجليزية، أنه سافر إلى الهند في أوائل فبراير الماضي لأسباب شخصية حيث غادر الإمارات إلى مدينة مانجالور في السابع من فبراير ليكون بجوار شقيقه المصاب بالسرطان وتوفي في وقت سابق من هذا الشهر عن عمر يناهز 82 عاماً.

وتابع: "كان أخي مريضا لمدة ولهذا سافرت في فبراير وقد مات قبل أسبوعين".

وأشار إلى أن زوجته معه في الهند لكن بقية أسرته في أبوظبي.

وقال شيتي: "التزمت الصمت تجاه المزاعم التي وجهت لي ولشركاتي، ولم أرغب في الرد، لأنني لا أعرف الحقائق، ولا أعرف ما حدث".

وقال شيتي في بيان: "بالنظر إلى أن تحقيقاتي القانونية بدأت الآن في إظهار بعض النتائج الأولية، وبالنظر إلى بعض الادعاءات المضللة والكاذبة التي وجهت ضدي، سأبحث الرد بالطريقة المناسبة ومع السلطات المختصة في الإمارات وأماكن أخرى.. أنا مصمم تماماً على تسليط الضوء على الحقائق الكاملة حول ما حدث في أقرب وقت ممكن".

وكشفت "إن إم سي" مؤخراً عن رصد ديونٍ بقيمة تزيد على 6.6 مليار دولار لم يكن قد تم الكشف عنها منذ إعلان البيانات المالية المؤقتة لمجموعة الرعاية الصحية في 30 يونيو 2019.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قرارها اليوم بتعيين حارس قضائي على شركة "إن إم سي" للرعاية الصحية، استجابةً للطلب الذي تقدّم به بنك أبوظبي التجاري، وعدم اعتراض الشركة على هذا الطلب.