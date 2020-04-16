450 مليون درهم صافي أرباح "المشرق" للربع الأول 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك المشرق، اليوم عن نتائجه للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، حيث بلغ صافي الأرباح خلال الربع الأول 450 مليون درهم.

وبلغ الدخل التشغيلي 1.5 مليار درهم للربع الأول من عام 2020، في انخفاض طفيف مقارنة بالعام الماضي. وارتفعت نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد إلى الدخل التشغيلي (وهي الأفضل في فئتها) إلى 48.7% مقارنة مع 40.4% في الربع الأول من عام 2019.

وسجل البنك نمواً كبيراً في الدخل الاستثماري (127 مليون درهم في الربع الأول من عام 2020 مقابل 48 مليون درهم في الربع الأول من عام 2019).

وبلغت نسبة الأصول السائلة 31.8% بينما وصلت المبالغ النقدية والأرصدة لدى البنوك الأخرى في 31 مارس 2020 إلى 46.2 مليار درهم، فيما بقيت نسبة كفاية رأس المال ونسبة رأس المال من المستوى 1 فوق الحد الأدنى المسموح به وفقاً للأنظمة السارية (حيث بلغتا 15.9% و14.8% على التوالي).

شهد إجمالي الأصول نمواً بنسبة 2.0% ليصل إلى 162.6 مليار درهم، بينما نمت القروض والسلف بنسبة 2.8% لتصل إلى 78.3 مليار درهم مقارنة مع ديسمبر 2019، فيما شهدت ودائع العملاء انخفاضاً بنسبة 2.7% لتصل إلى 88.5 مليار درهم، وبقيت نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى قوي بلغ 88.5%

ارتفعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 4.4% في شهر مارس 2020 مقابل 3.6 في ديسمبر 2019، وبلغ إجمالي مخصصات القروض والسلف 4.3 مليار درهم، ويمثل ذلك تغطية بنسبة 101.4% للقروض المتعثرة

وتعليقاً على النتائج، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: "يعيش العالم بأسره أوقاتاً عصيبة اليوم، ولكن على الرغم من بيئة الأعمال الصعبة، تمكن بنك المشرق من مواصلة النمو وتحقيق نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام 2020، وعلى الرغم من الظروف المعاكسة مثل الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة وتأثير جائحة كوفيد-19، إلا أننا حققنا أرباحاً صافية جيدة بلغت 450 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2020. كما بقيت إيراداتنا مستقرة مع نمو مخصصاتنا للقروض والسلف بنسبة 3٪ تقريبًا".

وتجدر الإشارة أيضًا إلى ارتفاع نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد إلى الدخل التشغيلي، وهي الأفضل في فئتها، إلى 48.7% مقارنة مع 40.4% في نفس الفترة من العام الماضي. وإلى جانب ذلك، حافظنا على سيولة قوية حيث بلغت نسبة الأصول السائلة 31.8%.

وأضاف عبدالعال: "في ظلّ الأوضاع الاستثنائية التي نعيشها الآن، فقد اتخذنا العديد من الإجراءات الإدارية خلال الربع الأول من العام، والتي نهدف من خلالها إلى ضمان سلامة وصحة جميع أصحاب المصلحة وتعزيز وضعهم المالي. وقمنا بتشكيل فريق عمل يضمّ أعضاءً من جميع الإدارات لمراقبة الأوضاع المتعلّقة بجائحة كوفيد-19 واتخاذ قرارات استباقية لمعالجة أي مخاوف".

ونتيجة لذلك، يعمل 97% من موظفينا من المنزل اليوم، ونحن مستمرون في تقديم خدماتنا للعملاء كالمعتاد، وهذا دليل على قوة الإجراءات التي نتبعها لضمان استمرارية أعمالنا. وخلال شهر مارس، قمنا بطرح حزمة من الفوائد المصرفية لعملائنا المتضررين من جائحة كوفيد-19. وتشمل هذه الحزمة عملاء المشرق الحاليين والجدد، ومن شأنها تخفيف الأعباء عن الموظفين والشركات، لا سيما في القطاعات الأكثر تضرراً، عبر المساعدة في جوانب مختلفة من بينها خفض التكاليف وتأجيل القروض وخفض معدلات الفائدة ورسوم المعاملات.

وتابع الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: "لم يدّخر بنك المشرق جهداً واتخذ كافة الإجراء اللازمة للحفاظ على جودة خدماته في ظل هذه الأوقات العصيبة، وسوف نستمر في مراقبة التطورات المحلية التي تؤثر على مكاتبنا حول العالم، وسنبقى على تواصل مع العملاء للتأكد من أنهم قادرون على الوصول إلى جميع القنوات التي يحتاجون إليها، بما في ذلك قنواتنا الرقمية وعبر الإنترنت.