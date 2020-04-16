سهم "العالمية القابضة" يرتفع 230%.. والشركة توضح سبب الصعود

المصدر: البيان الإلكتروني

ارتفع سهم شركة العالمية القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة ناهزت 230% منذ بداية العام الحالي وحتى إغلاق اليوم بعدما قفز السهم من مستوي 6.2 دراهم وصولا إلى 20.5 درهم بجلسة الخميس.

وقالت الشركة، في بيان اليوم رداً على استفسارات سوق أبوظبي حول أسباب صعود السهم، إن ارتفاع الطلب وقلة العرض بالسوق وراء ارتفاع سعر السهم.

وأكدت الشركة على التزامها التام بعمليات الإفصاح عن جميع الأحداث التي قد تؤثر على سعر السهم، وبجميع ضوابط الحوكمة والشفافية حسب القوانين والتعليمات المطبقة وتطبيق أفضل الممارسات ذات الصلة.