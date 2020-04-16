2.4 مليار درهم استثمارات المواطنين في الأسهم الإماراتية بنهاية النصف الأول من أبريل

المصدر: وام

قفز صافي استثمارات المواطنين في الأسهم إلى نحو 2.4 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من شهر أبريل الجاري، الأمر الذي يعد مؤشراً على استمرار تدفق سيولة هذه الشريحة من المستثمرين إلى الأسواق المالية.

ويتضح من خلال رصد سلوك الاستثمار المواطن زيادة صافي استثماراتهم بنسبة 45.4% خلال النصف الأول من أبريل 2020 مقارنة مع نهاية شهر مارس من العام ذاته حيث بلغ صافي استثماراتهم 1.65 مليار درهم.

وكانت أسعار الأسهم في الأسواق المالية المحلية وصلت إلى مستويات مغرية في الأسابيع القليلة الماضية وهو ما أسهم في زيادة جاذبيتها للاستثمار وشجع بالتالي المستثمرين على الشراء لتحقيق أكبر نسبة ممكنة من العوائد.

وتظهر سجلات حركة الاستثمار المواطن في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاع صافي استثماراتهم 1.64 مليار درهم بتاريخ 15 أبريل الجاري.

وجاء هذا الارتفاع في صافي استثمارات المواطنين حصيلة شراء بقيمة 7.1 مليار درهم وبيع بقيمة 5.46 مليار درهم منذ بداية العام 2020 وحتى تاريخ 15 أبريل الجاري.

أما في سوق دبي المالي فقد بلغ صافي استثمارات المواطنين 780 مليون درهم تقريبا خلال فترة الرصد ذاتها، وجاءت نتيجة مشتريات بقيمة 8 مليارات درهم ومبيعات بقيمة 7.22 مليار درهم.