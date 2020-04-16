37.3 مليار دولار حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية بنهاية فبراير

المصدر: البيان الإلكتروني

وصلت حيازة الإمارات من السندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية فبراير الماضي إلى 37.3 مليار دولار مقابل 39.8 مليار دولار نهاية يناير الماضي بتراجع قيمته 2.5 مليار دولار وبنسبة 6.2%.

وكشفت إحصاءات حديثة صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن الإمارات احتلت المرتبة 32 ضمن قائمة الدول المستثمرة في سندات وأذون الخزانة الأمريكية خلال فبراير الماضي.

كما جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة على صعيد دول الخليج والدول العربية الأكثر حيازة للسندات الأمريكية، حيث حلت السعودية في المرتبة الأولى خليجياً وعربياً بنحو 184.4 مليار دولار بنهاية فبراير.

وجاءت الكويت في المركز الثاني بعد السعودية بنحو 43.6 مليار دولار في شهر فبراير، بزيادة 4%.