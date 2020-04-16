البيع على «القيادية» يحوّل الأسهم إلى حمراء

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع تعرضها لضغوط بيع متفاوتة وعمليات جني أرباح سريعة نالت بشكل رئيس من أسهم قيادية في قطاعات العقار والبنوك.

وانخفض سوق دبي 2.2% إلى 1896.91 نقطة، وسط هبوط شبه جماعي للمؤشرات القطاعية باستثناء الخدمات، وهبط سوق أبوظبي 1.23% إلى 4127.44 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 428.6 مليون درهم، منها 328.8 مليوناً لـ«دبي»، و99.8 مليوناً لـ«أبوظبي»، وجرى التداول على 624.95 مليون سهم، بواقع 591.3 مليوناً بـ«دبي»، و33.65 مليوناً بـ«أبوظبي»، من خلال 7276 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض «العقار» 1.93% مع تراجع «إعمار العقارية» 2.76%، و«إعمار للتطوير» 3.77%، و«إعمار مولز» 2.63%، و«أرابتك» 2.35%، و«ديار» 0.82%، فيما ارتفع «داماك» 4.3%، و«الاتحاد العقارية» 3.06%، وهبط «البنوك» 2.6% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 4.65%، و«دبي الإسلامي» 0.57%.

ونزل «الاستثمار» 3% مع هبوط «دبي للاستثمار» 2.6%، و«دبي المالي» 4.43%، و«شعاع كابيتال» 4.85%، وانخفض «النقل» 5.46% مع نزول «العربية للطيران» 1.9%، و«أرامكس» 3.27%، فيما ارتفع «الخليج للملاحة» 2.46%.

وتصدر «السلام البحرين» النشاط بـ62 مليون درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» 49.4 مليوناً، ثم «إعمار العقارية» 41 مليوناً. وحقق «غلفا للمياه» أكبر ارتفاع 14.5% فيما كان «شعاع كابيتال» الأكثر انخفاضاً 4.85%.

وعمد العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 15.07 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع بذات القيمة.

سوق أبوظبي

وتأثّر سوق أبوظبي بانخفاض «البنوك» 1.6% مع هبوط «أبوظبي الأول» 2%، و«أبوظبي التجاري» 2.38%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.57%، وتراجع «العقار» 1.34% مع انخفاض «الدار» 1.32%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.7%. فيما نزل «الاتصالات» 2.08% بعد هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.ونزل «الطاقة» 1.34% نتيجة تراجع «دانة غاز» 2.49%، و«طاقة» 1.35% مع استقرار «أدنوك للتوزيع» دون تغيير. وارتفع «الاستثمار» 6.81% بدعم «العالمية القابضة» 10.26% فيما انخفض «إشراق» 3.64%، و«الواحة كابيتال» 4.94%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط بـ31.7 مليون درهم، تلاه «اتصالات» 17 مليوناً، ثم «أبوظبي الإسلامي» 12.7 مليوناً. وحقق «الوطنية للفنادق» أكبر ارتفاع 11.11% فيما كان «أركان» الأكثر انخفاضاً 5%.

ومال الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 5.95 ملايين درهم، فيما فضل العرب والأجانب التسييل بالصافي ذاته.

تباين

وتباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء في أبوظبي، بصافي استثمار 2.1 مليون درهم، ونحو البيع بدبي بصافي استثمار 25.67 مليون درهم، فيما اتجه الأفراد نحو الشراء في سوق دبي بمقابل استثماري مساوٍ، ونحو البيع في سوق أبوظبي، بذات القيمة الاستثمارية.

إفصاحات

يجتمع مجلس إدارة «الإمارات دبي الوطني» و«الإمارات الإسلامي» في 19 الجاري، للنظر في البيانات المالية المرحلية عن الربع الأول.

أوضحت شركة «دو» أن صاحب الحق في الأرباح بواقع 21 فلساً عن النصف الثاني من 2019 هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد 26 الجاري.

أكدت «الخليج للملاحة» أنها محصنة جيداً ضد تقلبات السوق الأخيرة حيث تمتلك 6 ناقلات بتروكيماوية من أصل 7 تعمل وفقاً لعقود ثابتة طويلة الأجل حيث تتراوح الفترات المتبقية لتلك العقود من عام إلى 4 أعوام، الأمر الذي يضمن لها الاستقرار في عملياتها.

وافقت الجمعية العمومية لشركة «رأس الخيمة للدواجن» على توزيع أرباح نقدية 5% من رأس المال عن 2019.

صادقت الجمعية العمومية لشركة «المستثمر الوطني» و«الاتحاد للتأمين» على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن العام الماضي.

تعقد شركة «أسمنت رأس الخيمة» اجتماع الجمعية العمومية في 19 الجاري إلكترونياً، للنظر في عدم توزيع أرباح سواء نقدية أو أسهم منحة.

تبحث «أسمنت الفجيرة» في 18 الجاري عدم توزيع أرباح سواء كانت توزيعات نقدية أو أسهم منحة.