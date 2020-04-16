الإمارات الثالثة بين أكبر مشتري الذهب عالمياً

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

رفعت الإمارات احتياطياتها من الذهب هذا العام لتصبح ثالث أكبر مشترٍ للمعدن الأصفر في العالم في الشهرين الأولين من 2020، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي. وكان البنك المركزي التركي أكبر مشتر للذهب عند 41 طناً، يليه الاتحاد الروسي عند 19 طناً، ثم تأتي الإمارات ثالثاً بمشتريات 5.9 أطنان، تليها كازاخستان بـ 2.8 طن، ومنغوليا بنحو طن واحد من المعدن الثمين.

واشترت الإمارات نحو 5.9 أطنان كاملة في يناير، وفي عام 2019 بلغت مشتريات الدولة من المعدن الأصفر 15 طناً. وقال كريشان جوبول، رئيس البحوث في «ماركت انتجانس جروب» في مجلس الذهب العالمي، إن السؤال الذي يتردد دائماً عما إذا كان الطلب على الذهب سيكون مستداماً، والجواب هو أن الشهرين الماضيين يشيران بوضوح إلى أن الذهب لا يزال مكوناً مهماً للاحتياطيات الأجنبية على الرغم من ارتفاع مستويات الطلب في السنوات الأخيرة.