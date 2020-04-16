«الاتحادية للضرائب» تحذّر من الاحتيال الإلكتروني

المصدر: (أبوظبي - البيان)

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب أمس، جميع المسجلين بالنظام الضريبي لاتخاذ الحيطة والحذر، وتحري الدقة، والمحافظة على سرية معلوماتهم، منبهةً إلى ضرورة عدم الإفصاح لأي جهة أو شخص، عن بيانات ومعلومات مالية ومحاسبية خاصة، تجنباً للتعرض للاحتيال المالي، الذي أصبح ظاهرة عالمية، تتطلب لمواجهته تعاون كافة أطراف المعاملات المالية، لاسيما المتعاملين.

وأكدت أن تواصلها مع المسجلين يتم حصراً عبر القنوات المعتمدة لديها والمخصصة لدافعي الضرائب، مشددةً على أنها تتبع أعلى معايير الأمن والسرية في التعامل مع بيانات المسجلين، وأكدت بأنها لا ترسل أية روابط للمسجلين لطلب بيانات أو معلومات مالية أو محاسبية خاصة، لتحذر من الاستجابة لرسائل الاحتيال التي تستغل الأفراد والشركات، وتؤكد حرصها على التعامل المباشر مع المسجلين لديها، لضمان الدقة وسرية البيانات، وعدم إمكانية الاطلاع على معلوماتهم من خلال الروابط الإلكترونية، أو أية وسيلة أخرى قد تكون عرضة للقرصنة الإلكترونية.

وأشارت إلى أن تعاملاتها المالية بصفة عامة تتوافق مع البنى التحتية الرقمية والتكنولوجية المتطورة في الدولة، إذ تحرص على تطبيق أفضل المعايير في كافة أنشطتها وخدماتها، التي تراعي إدارة المخاطر الكلية على نحو أكثر فاعلية وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المباشر.