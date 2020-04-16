«أبوظبي الإٍسلامي» يعتمد «بلوك تشين» في تمويلات تجارية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أصبح «أبوظبي الإسلامي»، أول مصرف إسلامي ينجح في تنفيذ معاملات توزيع تمويلات تجارية بالاعتماد على تقنية «بلوك تشين»، وتنفيذ معاملات عابرة للحدود بمشاركة العديد من المصارف، وذلك بفضل شراكته مع «تريدأسّست»، المنصّة المتخصصة في التمويل التجاري بتقنية «بلوك تشين»، ورقمنة المعاملات التقليدية في إنشاء الأصول التجارية وتوزيعها. كما نجح المصرف في أتمتة معاملات التمويل التجاري وتنفيذ معاملات ناجحة مع نظرائه في الأسواق الناشئة.

وقال هيثم المعايرجي، الرئيس العالمي لقطاع التعاملات المصرفية لدى «أبوظبي الإسلامي»: «باعتبارنا المصرف الإسلامي الوحيد الذي يوفر محفظة واسعة من حلول التمويل التجاري المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية عبر قنواته الرقمية، سنواصل التزامنا بتوسيع نطاق حضورنا الرقمي، على مستوى معاملات تمويل وتوزيع الأصول التجارية، كجزء من دورنا المحوري في الارتقاء بمستوى كفاءة وإنتاجية قطاع الأعمال عبر المنطقة وجميع أنحاء العالم».

ويثمّن المصرف أهمية تبنّي أفضل الحلول التقنية الناشئة وإبرام شراكات استراتيجية، لاسيّما في ظل مشهد الأعمال الراهن المتنامي بوتيرة متسارعة، وتشمل محفظة المصرف حلولاً نقدية رقمية وخدمات تجارية، وحلولاً تتعلق بصرف العملات الأجنبية المقدمة لقطاع الأعمال عبر منصته الإلكترونية «أديب دايريكت».