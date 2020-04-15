أول تصريح من الرئيس التنفيذي الجديد لـ "إن إم سي"

المصدر: البيان الإلكتروني

طالب مايكل دافيس، الرئيس التنفيذي الجديد بالإنابة لشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية، جميع البنوك المقرضة للشركة، بأن تواصل التجميد المؤقت على الدفعات المستحقة، لضمان استمرار سير الأعمال وتحقيق الفائدة لجميع الأطراف المعنية. وذلك في أول تصريح رسمي له منذ توليه منصبه الجديد خلال هذا الأسبوع.

وأكد دافيس في رسالة وجهها اليوم إلى جميع مقرضي الشركة، حرص مجلس الإدارة والحراس القضائيين وفريق الإدارة على ضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية لجميع المرضى، وتحقيق الاستقرار لجميع الأطراف المعنية، لا سيما الموظفين والموردين.

وتهدف الرسالة إلى إبلاغ جميع المقرضين بالإجراءات التي سيتم اعتمادها لضمان تمثيلهم بالشكل الصحيح، وتبين الخطوات التي سيتم اتباعها لمحاولة استرداد مبالغ التمويل المستحقة لجميع الجهات المقرضة.

ويشمل ذلك تشكيل لجنة توجيهية ولجنة أخرى للتنسيق، واللتين سيتم تقديم الاستشارة لهما من قبل كل من شركة "لازارد" وشركة "ديلويت".

وتعليقاً على هذه الرسالة، قال أنطونيو ألفاريز الثالث، الرئيس المشارك المقترح لإعادة هيكلة "إن إم سي" والمدير العام لشركة ألفاريز آند مارسال أوروبا: "نتطلع إلى العمل مع مجلس الإدارة ومايكل دافيس وفرق إدارة العمليات، لتحقيق الاستقرار في أعمال الشركة. وتتمثل أحد أبرز أولوياتنا في العمل على زيادة قدرة الإنتاج خاصة في مجال التمويل".

وأضاف: "كما سينصب تركيزنا على بناء وتعزيز ثقة المقرضين في شركة "إن إم سي"، من خلال تطوير وتنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة وتنظيم الأعمال في الشركة".