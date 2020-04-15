الناقلات الوطنية تزود جبهات العالم بالإمداد

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

شكلت الأذرع اللوجستية الجوية لدولة الإمارات جسراً جوياً وشرياناً حيوياً يضمن استمرارية الإمدادات للعديد من الأسواق حول العالم في ظل تباطؤ سلاسل التوريدي بالنسبة لهذه الأسواق، وذلك من خلال تسيير أكثر من 310 رحلات شحن أسبوعياً من مختلف المطارات الإماراتية إلى نحو 90 وجهة حول العالم، تحمل آلاف الأطنان من المنتجات الغذائية والإمدادات الطبية والسلع الأساسية التي تساعدها في مواجهة فيروس «كورونا».

واتخذت أذرع الشحن الجوي التابعة للناقلات الوطنية وبدعم من المطارات المحلية سلسلة من الإجراءات والتدابير التي تضمن استمرارية حركة الشحن وتوسعها لتلبية احتياجات الأسواق العالمية، لاسيما من المواد الغذائية والطبية، حيث وصل عدد رحلات الشحن من المطارات الوطنية إلى أكثر من 745 رحلة منها 435 رحلة شحن تسيرها ناقلات أجنبية، في حين وصل عدد مشغلي الشحن الأجانب في الإمارات إلى نحو 54 مشغلاً يسير رحلات إلى 54 وجهة حول العالم.

مرونة وسرعة

وتمتلك كل من طيران الإمارات والاتحاد للطيران نحو 17 طائرة مخصصة للشحن الجوي، وفي ظل ارتفاع الطلب قامت هذه الناقلات، بالإضافة إلى فلاي دبي، بتحويل عدد من الطائرات المخصصة للمسافرين لاستخدامها في عمليات الشحن لخدمة الوجهات التي تصل إليها.

وتشغل طيران الإمارات حالياً رحلات إلى 51 وجهة حول العالم، وتخدم حالياً 19 وجهة منها بطائرات الشحن البوينغ 777F التي توفر طاقة تزيد على 100 طن في كل رحلة، و38 وجهة بطائرات الركاب البوينغ 777 التي تصل طاقتها إلى 50 طناً.

وشغلت الإمارات للشحن الجوي خلال الأسبوع المنتهي في 4 أبريل 2020، ما يزيد على 160 رحلة بطائرات الشحن البوينغ 777F و90 رحلة بطائرات الركاب.

كما شغلت خلال الأسبوع الذي تلاه، 160 رحلة شحن على طائرات الركاب فقط. وبالإضافة إلى الرحلات المنتظمة، شغلت الإمارات للشحن الجوي رحلات تشارتر على طائرات الشحن والركاب. وزاد عدد رحلات التشارتر التي شغلتها الناقلة منذ بداية شهر أبريل على 30 رحلة ربطت أكثر من 20 وجهة عالمية.

في كل اتجاه

وأطلقت الاتحاد للشحن رحلات إضافية بين أبوظبي وكل من ملبورن، شيناي، كيرالا، كراتشي وأمستردام، إلى جانب الرحلات المتوفرة حالياً إلى سيئول، بكين، بانكوك، سنغافورة، مانيلا، جاكارتا، دلهي، بنغالور والرياض.

ومع إضافة الرحلات الجديدة أصبحت الاتحاد للشحن تشغل ما يزيد على 90 رحلة أسبوعية إلى 29 وجهة عبر خمس قارات على متن الأسطول المكون من طائرات بوينغ 777 المخصصة للشحن وبوينغ 787 خالية من الركاب لنقل البضائع.

ومن جهتها، خصصت شركة «فلاي دبي» ست طائرات من طراز «بوينغ 800-737» الجيل الجديد، للعمل كرحلات شحن كاملة لضمان انسياب مرن لحركة السلع الأساسية عبر شبكتها وخارجها. ووفرت «فلاي دبي للشحن» 44 رحلة شحن حملت 146 طناً من البضائع، حيث قامت الشركة بتشغيل رحلات إغاثة إلى عدد من البلدان المتضررة من قيود السفر بما في ذلك أذربيجان ومصر والهند والكويت ولبنان والجبل الأسود وباكستان والسعودية والسودان.