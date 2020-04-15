13 مليار درهم مكاسب الأسهم بدعم الشراء الانتقائي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عادت الأسهم المحلية للمربع الأخضر في ختام جلسة أمس، بمكاسب سوقية 13 مليار درهم، مدعومة بعمليات شراء انتقائي مع تداول الأسعار عند مستويات مغرية، إضافةً إلى تحسّن المعنويات بفضل تواصل المحفزات والمبادرات الحكومية. وصعد سوق دبي 2.88% إلى 1939.72 نقطة وسط صعود قطاعي جماعي، وارتفع سوق أبوظبي 1.05% ليقفل عند 4178.69 نقطة، على وقع مكاسب «البنوك» و«العقار» و«الاستثمار» و«الاتصالات» و«الطاقة». وبلغت السيولة السوقية 396.8 مليون درهم، منها 263.8 مليوناً لـ«دبي»، و133 مليوناً لـ«أبوظبي»، وجرى التداول على 451.2 مليون سهم، بواقع 318.2 مليوناً بـ«دبي»، و43.2 مليوناً بـ«أبوظبي»، عبر 7680 صفقة.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي، ارتفاع «البنوك» 3.14% و«العقار» 3.24% و«الاستثمار» أكثر من 4 % و«النقل» 0.5 %. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط بسيولة 50.2 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» مستقطباً 36.47 مليوناً، ثم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات 33.26 مليوناً. وحقق «أملاك» أكبر ارتفاع 14.67 % فيما كان «الإثمار» الأكثر انخفاضاً 1.57%. واتجه العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 5.7 ملايين درهم، فيما المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو البيع بذات القيمة.

سوق أبوظبي

وعزز ارتفاع سوق أبوظبي نمو «البنوك» 0.12%، وارتفاع «الاتصالات» 2.4 %، ونمو «العقار» 1 % ، وصعود «الطاقة» 0.66%، وارتفاع «الاستثمار» 10 % على وقع مكاسب «العالمية القابضة 13.11 %، وإشراق 2.92 %.

وهيمن أبوظبي الأول على النشاط بـ41 مليون درهم، تلاه اتصالات 24.4 مليوناً، ثم الدار 20 مليوناً. وحقق العالمية القابضة أكبر ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي فيما كان «جلفار» الأكثر انخفاضاً 4.94%.

وعمد العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 5 ملايين درهم، فيما اتجه الأجانب نحو التسييل بذات القيمة.

شراء مؤسسي

وتباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار 4.3 ملايين درهم ونحو البيع بدبي، بصافي استثمار 260 ألف درهم، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 260 ألف درهم ونحو البيع بأبوظبي بصافي استثمار 4.3 ملايين درهم.

غرامة

غرّمت هيئة الأوراق المالية والسلع، شركة «أسمنت رأس الخيمة» نحو 10 آلاف درهم؛ بسبب مخالفتها قرارات الهيئة، مشيرةً إلى أن الشركة لم تلتزم بالإفصاح عن بياناتها المالية للربع الثالث من 2019 خلال المدة القانونية المحدّدة، الأمر الذي يشكّل مخالفة لأحكام مجلس إدارة الهيئة.

إفصاحات

* حددت «أمانات» يوم 28 أبريل الجاري موعداً جديداً لانعقاد عموميتها، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الذي كان مقرراً أول من أمس 13 أبريل الجاري.

* أعلنت «دانة غاز» تأجيل اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده أمس، لعدم توافر النصاب القانوني على أن يعقد مجدداً يوم 21 أبريل الجاري.

* يجتمع مجلس إدارة «جلفار» في 19 أبريل الجاري؛ للنظر في الخطوات الخاصة بإعادة هيكلة رأس مال الشركة بعد موافقة الجمعية العمومية.

* ذكرت «الخزنة للتأمين» أن مجموع مبالغ التعاملات التأمينية المتوجب دفعها إلى «إن إم سي» يقدر بنحو 1.075 مليون درهم.