«دو» توزّع 0.34 درهم أرباحاً لكل سهم عن 2019

المصدر: دبي - البيان

عقدت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، أمس، اجتماع عموميتها السنوي عن بُعد، وصادق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية 2019، ووافقوا على توصية المجلس بتوزيع أرباح بقيمة 0.21 درهم لكل سهم عن النصف الثاني من 2019، ليصل إجمالي الأرباح المدفوعة للعام الماضي إلى 0.34 درهم لكل سهم.

وتم خلال الاجتماع، عرض قرار تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساسي للشركة، التي تتضمن معايير تعيين أعضاء مجلس الإدارة وانتخابهم على المساهمين، وتمت الموافقة عليه. كما تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء المجلس ومدققي الحسابات الخارجيين عن السنة الماضية وتمت الموافقة على تعيين شركة «ديلويت» و«توش» كمدققي حسابات خارجيين لـ2020 وتحديد أتعابهم.

وقال محمد هادي الحسيني، رئيس مجلس إدارة «دو»: «يسرني أن أعلن موافقة مساهمينا على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 0.21 درهم لكل سهم عن النصف الثاني من 2019، ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 إلى 0.34 درهم لكل سهم عن العام الماضي».

وأضاف: «مع التطورات الجارية والمتعلقة بجائحة الفيروس التاجي «كورونا»، ومن خلال دورنا كشركة وطنية رائدة تعمل في قطاع استراتيجي، فإن من بين مسؤولياتنا ضمان استمرارية خدمات الاتصال التي نقدمها للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية وجميع القطاعات الحيوية كي تتمكن من مواصلة نشاطها».

ومضى قائلاً: «اتخذنا منذ بداية الأزمة العديد من الإجراءات لحماية أصحاب المصلحة وإعطاء الأولوية لصحتهم وسلامتهم وضمان استمرارية جميع عملياتنا التجارية وإدارة بنيتنا التحتية للتعامل مع احتياجات عملائنا المتجددة.

وفي ظل الأحداث المتلاحقة التي فرضتها الجائحة، فقد قمنا بتفعيل خطط الطوارئ الخاصة بنا وتقييم أثره على أعمالنا. ونحن نواصل متابعة الوضع عن كثب وستقدم الإدارة التنفيذية وجهة نظر أولية حول تطور الأعمال مع الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول من العام 2020.

وأكمل «في الوقت الحالي، يلتزم مجلس الإدارة بمواصلة جميع الجهود؛ لضمان تقديم خدمات عالية الجودة لمتعاملينا مع الحفاظ على وتيرة التحول في الشركة. وكلي ثقة وأمل بأننا سنخرج من هذه الأزمة أقوى من أي وقت مضى».

استحقاق

ويحق للمساهمين المسجلين في سجل شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» قبل تاريخ 26 أبريل الجاري من الحصول على أرباح النصف الثاني من 2019، والتي ستدفع ابتداءً من تاريخ 10 مايو المقبل.