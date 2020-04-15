112 مليون دولار أرباح «أبيكورب» 2019

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب»، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والتي شهدت استمرار زخم النمو وتحقيق نتائج مالية قوية. وأظهرت النتائج بلوغ صافي الدخل المتكرر أكثر من 112 مليون دولار بزيادة 17 ٪ مقارنةً بنتائج 2018.

وجاءت الأرباح القوية مدفوعة بنمو أعمال تمويل المشاريع والتجارة 32% إلى 201 مليون دولار، ونمو أعمال الخزانة والأوراق المالية 24 ٪ إلى 80 مليوناً.

وسجلت الميزانية العمومية زيادة 5.7 ٪ إلى 7.35 مليارات دولار مقابل 6.95 مليارات العام الأسبق، مع المحافظة على اعتدال رافعتها المالية التي سجلت ارتفاعاً طفيفاً من 2.07 في 2018 إلى 2.13 في 2019، وتحسن مستوى كفاية رأس المال بشكل طفيف من 29.34 ٪ إلى 29.6 ٪ لنفس فترة المقارنة.