شركة عُمان للتأمين تعتزم تعجيل سداد دفعات المطالبات

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة عُمان للتأمين عزمها تعجيل سداد دفعات المطالبات؛ نظراً لتزايد الضغوط المالية على المستشفيات، حيث قامت في بداية أبريل الجاري بضخ 100 مليون درهم إلى الأسواق بصفة عاجلة، واتخذت عدة خطوات لتعجيل إنهاء إجراءات سداد المبالغ المالية وتسديدها على فترات متقاربة، بما يتجاوز الالتزامات التعاقدية الطبيعية.

وقال جان لوي لوران جوسي، الرئيس التنفيذي للشركة: «نعلن مساندتنا وتضامننا مع شركائنا الذين يتصدرون الصفوف الأولى في المعركة ضد جائحة «كورونا»، في ظل ظروف غير مسبوقة، وقرّرنا مواصلة سداد المبالغ المالية بشكل عاجل طالما أن الوضع يتطلب ذلك».

وقال هاين فان إيك، كبير مسؤولي الاستراتيجيات في «ميديكلينيك» الشرق الأوسط: «تمثل خطوة «عُمان للتأمين» التزامها بالشراكة المبرمة معنا وهذا ما نقدره منها أبلغ تقدير، ولذلك سأحرص على نقل رسالة الدعم هذه إلى العاملين في الصفوف الأمامية والإدارة».