مساهمو "الإتصالات المتكاملة" يقرون توزيع 0.21 درهم للسهم للنصف الثاني 2019

المصدر: البيان الإلكتروني

أقر مساهمو شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 0.21 درهم للسهم عن النصف الثاني من عام 2019، ليصل إجمالي الأرباح المدفوعة عن العام الماضي إلى 0.34 درهم لكل سهم.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي اليوم عن بُعد، حيث صادق المساهمون فيه على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019.



وقد تم عرض قرار تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساسي للشركة و التي تتضمن معايير تعيين أعضاء مجلس الإدارة وانتخابهم على المساهمين ، و تمت الموافقة عليه.



كما تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين عن السنة الماضية وتمت الموافقة على تعيين شركة ديلويت وتوش كمدققي الحسابات الخارجيين للعام 2020 وتحديد أتعابهم .

بدوره، قال محمد هادي الحسيني، رئيس مجلس إدارة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "مع التطورات الجارية والمتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد ومن خلال دورنا كشركة وطنية تعمل في قطاع استراتيجي فإن من بين مسؤولياتنا ضمان استمرارية خدمات الاتصال التي نقدمها للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية وجميع القطاعات الحيوية كي تتمكن من مواصلة نشاطها".

وأضاف: "اتخذنا منذ بداية الأزمة العديد من الإجراءات لحماية أصحاب المصلحة وإعطاء الأولوية لصحتهم وسلامتهم وضمان استمرارية جميع عملياتنا التجارية وإدارة بنيتنا التحتية للتعامل مع احتياجات عملائنا المتجدده. وفي ظل الأحداث المتلاحقة التي فرضها فيروس كورونا المستجد فقد قمنا بتفعيل خطط الطوارئ الخاصة بنا و تقييم أثره على أعمالنا".

وتابع الحسيني: "نواصل متابعة الوضع عن كثب وستقدم الإدارة التنفيذية وجهة نظر أولية حول تطور الأعمال مع الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول من العام 2020.. وأؤكد على التزام مجلس الإدارة بمواصلة جميع الجهود لضمان تقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا مع الحفاظ على وتيرة التحول في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة. وكلي ثقة وأمل بأننا سنخرج من هذه الأزمة أقوى من أي وقت مضى".

ويحق للمساهمين المسجلين في سجل شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة قبل 26 أبريل 2020 من الحصول على أرباح النصف الثاني من عام 2019 التي ستدفع إبتداءً من 10 مايو المقبل.