تمديد فترة إقرارات الضريبة شهراً

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

قررت الهيئة الاتحادية للضرائب، تمديد الفترة الضريبية الخاصة بالمسجلين للضريبة الانتقائية، التي بدأت اعتباراً من مطلع مارس لمدة شهر استثنائياً في المناطق التي يشملها تقييد الحركة 24 ساعة، بحيث تنتهي الفترة في 30 أبريل الجاري، لتشمل مارس وأبريل، ما يمنح الأعمال المسجلة فترة كافية للالتزام بالمهل المحددة في ظل الظروف الراهنة.

وأوضحت الهيئة، في رسالة وجهتها إلى المسجلين للضريبة الانتقائية، أن قرارها جاء بهدف دعم المسجلين للضريبة في التعامل مع المتغيرات والتحديات، في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل الجهات المعنية في الدولة للوقاية من انتشار فيروس «كورونا»، وتقييد حركة الأفراد والمركبات على مدى 24 ساعة في بعض مناطق الدولة.

وذكرت أنه إدراكاً لهذه الظروف الطارئة، التي تتزامن مع مواعيد تقديم إقرارات الضريبة الانتقائية، تم تمديد الفترة، في إطار الجهود لتخفيف الأعباء الضريبية خلال هذه الفترة، ليتمكن المسجلون من القيام بالتزاماتهم المتعلقة بتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد الضرائب المستحقة الدفع عليهم في التواريخ المحددة قانوناً.