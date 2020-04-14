جني أرباح على «القياديات» يهبط بمؤشرات الأسهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في نهاية تعاملات، أمس، بعد مكاسب قوية حققتها في الجلستين الماضيتين، إذ تعرضت لضغوط بيع محدودة وعمليات جني أرباح سريعة استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاتصالات.

وانخفض سوق دبي 1.09% إلى مستوى 1885.3 نقطة مع انخفاض أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والسلع والتأمين، فيما نزل سوق أبوظبي 1.56% ليقفل عند 4135.45 نقطة، بضغط أسهم البنوك والعقار والتأمين والصناعة والسلع.

واستحوذت 5 أسهم على نصف سيولة السوقين أو ما يعادل 212.7 مليون درهم، وهي «دبي الإسلامي» 52.5 مليوناً و«إعمار العقارية» 50.27 مليوناً و«الإمارات دبي الوطني» 42.1 مليوناً و«العالمية القابضة» 34.6 مليوناً و«أدنوك للتوزيع» 33.1 مليوناً.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 417.9 مليون درهم، منها 267.9 مليوناً لـ«دبي»، و160 مليوناً لـ«أبوظبي»، وجرى التداول على 318.5 مليون سهم، موزعة بواقع 250.7 مليوناً بـ«دبي»، و67.5 مليوناً بـ«أبوظبي»، من خلال 7260 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 2% مع هبوط «دبي الإسلامي» 0.29%، و«الإمارات دبي الوطني» 3.4%، ونزل قطاع العقار 1.57% على وقع انخفاض «إعمار العقارية» 2%، و«إعمار للتطوير» 3.7%، و«إعمار مولز» 1.73%، و«ديار» 0.85%، في مقابل ارتفاع «أرابتك» 1.65%، و«داماك» 2.25%، و«الاتحاد العقارية» 0.82%.

وانخفض قطاع الاستثمار 0.2% مع تراجع «سوق دبي المالي» 0.3%، و«شعاع كابيتال» 2.86%، فيما استقر «دبي للاستثمار»، وهبط قطاع النقل 0.45% مع تراجع «أرامكس» 1.78%، فيما ارتفع «العربية للطيران» 0.97%، و«الخليج للملاحة» 0.95%.

وتصدر «دبي الإسلامي» التداولات بنحو 52.5 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 50.3 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» مستقطباً 42.2 مليون درهم، وسجل «غلفا للمياه» أكبر ارتفاع بنسبة 14.91%، فيما كان «بنك المشرق» الأكثر انخفاضاً بالحد الأقصى 5%.

واتجه الأجانب والمواطنون، نحو الشراء في «دبي»، بصافي استثمار9.6 ملايين درهم، فيما اتجه الخليجيون والعرب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 3.08% على وقع تراجع «أبوظبي الأول» 4.48%، فيما صعد «أبوظبي التجاري» 2.67%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.88%، ونزل قطاع العقار 2.79% مع نزول «الدار» 3.23%، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 2.86%.وارتفع قطاع الاتصالات 0.13% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

كما ارتفع قطاع الطاقة بنحو 1% مع ارتفاع «دانة غاز» 1.28%، و«طاقة» 2.31%، فيما استقر «أدنوك للتوزيع»، وقفز قطاع الاستثمار 10.5% مع نمو «العالمية القابضة» قرب الحد الأقصى بنسبة 14.93%، فيما انخفض «إشراق» 0.41%.

وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط تلاه «أدنوك للتوزيع». واتجه العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 14.12 مليون درهم، فيما اتجه الأجانب نحو التسييل.

تسييل

وعمدت المؤسسات نحو التسييل، بصافي استثمار 41.65 مليون درهم، منها 7 ملايين في «دبي»، و34.6 مليوناً في «أبوظبي»، فيما اتجه الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 41.65 مليوناً، منها 7 ملايين بـ«دبي»، و34.6 مليوناً بـ«أبوظبي».

إفصاحات

* وافقت الجمعية العمومية للشركة العربية الإسكندنافية للتأمين على عدم توزيع أرباح نقدية عن 2019.

* أعلن مجلس إدارة مصرف السلام البحرين، استقالة خليفة المهيري من منصبه كونه رئيساً وعضو مجلس الإدارة، وذلك لأسباب خاصة.

* تناقش الجمعية العمومية لشركات الصناعات الوطنية في 30 الجاري، توزيع 10% أرباحاً نقدية بواقع 10 فلوس لكل سهم.

* أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية تحديث سجل مساهمي «رأس الخيمة للتأمين» في النظام الآلي لإدارة المقاصة وذلك بإجراء عملية توزيع 5% أسهم منحة.

* صادقت الجمعية العمومية لشركة «إكسا الهلال الأخضر للتأمين» على ميزانية العام الماضي، وتعيين بول أدامسون في عضوية مجلس الإدارة.

* أفصحت شركة «بلدكو» عن تسجيلها خسائر متراكمة 106.45 ملايين درهم، 35.48% من رأس المال، مشيرة إلى اتخاذها إجراءات لمعالجة الخسائر تتمثل في إعطاء دفعة قوية لتسويق منتجاتها وفتح أسواق محلية جديدة، وتخفيض تكاليف الإنتاج، والتعامل مع «أدنوك» والدخول في مفاوضات مع موردي المواد الخام للحصول على أسعار جديدة، والبحث عن مصادر أخرى بأسعار أقل.