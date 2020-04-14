هيئة التأمين تطلق أكاديمية التدريب المهنية عن بُعد

المصدر: دبي - البيان

أطلق معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، أكاديمية التدريب المهنية الخاصة، بالتعاون مع المعاهد والمراكز العلمية والتعليمية العالمية المتخصصة لتدريب الكوادر العاملة في قطاع التأمين مجاناً في مجالات علوم التأمين والعلوم الاكتوارية، بما يسهم في تعزيز عملية التوطين في قطاع التأمين.

توطين

وقال المنصوري إن إطلاق الأكاديمية المهنية يأتي تنفيذاً لرؤية القيادة وتوجيهات مجلس الوزراء؛ بهدف تدعيم التوطين في قطاع التأمين، وتمكين الكوادر البشرية المواطنة وتأهيلهم؛ لتبوؤ المراكز القيادية في القطاع.

وأفاد بأن إطلاق الأكاديمية المهنية يأتي بالتوازي مع حزمة القرارات التحفيزية التي تطلقها الهيئة من دعم شركات التأمين والمهن المرتبطة وضمان استمرار الأعمال في قطاع التأمين وتمكينه من مواجهة تحديات وتداعيات جائحة «كورونا».

وبيّن أن الأكاديمية سوف تقدم جميع برامجها التدريبية بالمجان للمواطنين والعاملين في القطاع والراغبين في تلقي التدريب في المجال، إضافة إلى تقديم برنامج شامل لمكافحة الجرائم المالية للعاملين في القطاع من شركات تأمين ومهن مرتبطة به.

تشجيع

وأكد المنصوري أن إطلاق الأكاديمية سوف يساعد شركات التأمين والمهن المرتبطة به على تخفيض تكاليف التدريب وتشجيع المواطنين على العمل في القطاع، ورفع كفاءة الموارد البشرية العاملة وتزويدهم المهارات والمؤهلات اللازمة التي تمكنهم من الارتقاء بأداء السوق التأمينية المحلية.

وأضاف إن إطلاق أكاديمية التدريب المهنية يهدف إلى إنشاء أكاديمية احترافية في مجال التطوير المهني للمواطنين والعاملين في قطاع التأمين، توفر الإطار والموارد اللازمة لرفع الكفاءة والمعايير التقنية في سوق التأمين محلياً والتدريب عن بُعد من خلال استخدام الوسائل المبتكرة، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين العالميين والمتخصصين في علوم التأمين والعلوم الاكتوارية مثل معهد التأمين القانوني البريطاني، ومجمع الامتثال في المملكة المتحدة.

وأوضح أنه سيتم إطلاق نشاطات الأكاديمية المهنية في المرحلة الحالية من خلال التدريب عن بُعد، وذلك في إطار سلسلة التدابير الاحترازية والوقائية التي تتخذها هيئة التأمين للحفاظ على السلامة والصحة العامة، إضافة إلى توجهاتها وإجراءاتها بهذا الشأن عبر دعم خطط واستراتيجيات إدارة المخاطر وضمان استمرار الأعمال وتقديم الخدمات، وتقديم كافة خدمات التدريب لكافة المستفيدين من المواطنين؛ بهدف تحقيق الريادة في تعزيز أداء السوق المحلية وتطوير المعايير المهنية الدولية والإشراف الفعال على القطاع.

برامج

ويتمثل البرنامج التدريبي الأساسي الأول ضمن المرحلة الحالية بـ«مهاراتي»، والذي يعد برنامجاً تحضيرياً للراغبين في الحصول على شهادات في مساقات مختلفة منها، مقدمة في التأمين وخدمة المتعاملين والتخطيط المالي والاستثمار ومعالجة مطالبات التأمين. فيما يتخصص البرنامج الثاني بمبادرة «قادة المستقبل»، الذي يهدف إلى خلق جيل من القادة الإماراتيين في شركات التأمين ودعم توطين المهن المتخصصة في القطاع.

وأما البرنامج الثالث فيتخصص بمبادرة «الاكتواري»، وتهدف إلى تعزيز مهنة الاكتواري بين المواطنين العاملين في القطاع من خلال تقديم برامج التدريب في مجال التحليل الاكتواري وشهادة مشارك أو زميل وفق متطلبات معهد الاكتواريين في المملكة المتحدة، إضافة إلى منح مؤهل دولي لدعم توطين هذه المهنة، كما يتخصص البرنامج الرابع بـ«مكافحة الجرائم المالية» من خلال طرح برنامج شهادة الامتثال ومكافحة الجرائم المالية عبر منصة التدريب الإلكترونية لجميع العاملين في القطاع، وبرنامج التدريب لموظفي الامتثال بشأن «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».