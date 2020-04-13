مكرر ربحية أسواق المال الإماراتية تزيد جاذبيتها الاستثمارية

المصدر: وام

باتت أسواق المال الإماراتية تُصنف بأكثر أسواق الأسهم جاذبية للاستثمار في منطقة الخليج والشرق الأوسط بعدما وصل متوسط إجمالي مكرر ربحيتها إلى 12.43 مرة خلال الـ 12 شهرا الماضية وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وكان متوسط مكرر ربحية الأسواق المالية تجاوز 14 مرة في مرحلة سابقة إلا أن عودة الأسعار الى مستويات مغرية خاصة مع بداية العام 2020 زاد من جاذبية الأسواق للاستثمار سواء للمحافظ المحلية أو الأجنبية وحتى الأفراد.

ويمكن احتساب مؤشر مكرر الربحية للأسهم عن طريق قسمة سعر السهم السوقي على ربح السهم الواحد في الشركة خلال فترة معينة .. ويعد هذا المؤشر مهما لصناديق الاستثمار تحديدا عند اتخاذ القرارات الخاصة بدخول الأسواق أو الخروج منها.

ومن المتوقع زيادة جاذبية الأسواق المالية خلال الفترة القادمة بعد التوزيعات النقدية الكبيرة التي أعلنت عنها غالبية الشركات المدرجة في الأسواق.

وعلى المستوى القطاعي فقد جاء قطاع النقل واللوجستيك على رأس قائمة أكثر القطاعات جاذبية حيث وصل مكرر ربحيته 6.65 مرة تلاه قطاع المقاولات بنحو 7.35 مرة وقطاع المشاريع العقارية 9.85 مرة وقطاع البنوك 9.94 مرة في حين وصل بالنسبة لقطاع التأمين 10.69 مرة .

وعلى صعيد مكرر ربحية قطاع الضيافة فقد وصل إلى 11.34 مرة وفي قطاع الخدمات 11.42 مرة و 11.62 مرة لقطاع الطاقة ثم جاءت بعد ذلك القطاعات الأخرى ومنها الطاقة والاستثمار والتمويل.