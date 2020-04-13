دائنو "إن أم سي" يشكلون لجنة للتباحث حول ديون بـ 24.2 مليار درهم

المصدر: دبي - وائل الخطيب

يعكف المقرضون الرئيسيون لشركة "إن أم سي" للرعاية الصحية المتعثرة على تشكيل لجنة تنسيق لإعادة هيكلة الديون، فيما يعد خطوة كبيرة نحو إعادة هيكلة ديون مشغلة المستشفيات البالغة 6.6 مليار دولار (24.2 مليار درهم)، وفقًا لما ذكرته وكالة "بلومبيرج" نقلا عن صادر وصفتها بالمطلعة.

وأضافت المصادر أن بنوك "إتش إس بي سي هولدنجز" و"باركليز" و"ستاندرد تشارترد" ستنضم إلى "أبوظبي التجاري" و"دبي الإسلامي" و"أبوظبي الإسلامي" لقيادة المحادثات مع ممثلين من المجموعة، التي كانت وضعت تحت الحراسة القضائية الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن لجنة التنسيق ستقوم بتكليف "ديلويت" و"كليفورد تشانس" لتقديم المشورة اللازمة بشأن عملية التفاوض، غير أن البنوك والمستشارين ما زال عليهم الاتفاق رسمياً على تشكيل اللجنة التي يمكن أن تتغير في المرحلة القادمة.

يشار إلى "إن أم سي" تخضع لحراسة قضائية من قبل شركة ألفاريز ومارشال، بعد انصياعها لمطالب الدائنين.

وتم تعليق تداول الشركة المدرجة في لندن، والتي أسسها رجل الأعمال الهندي بي آر شيتي، وبلغت قيمتها السوقية 10 مليارات دولار في ذروتها، في فبراير وسط مزاعم بالفساد. وكشفت عن أكثر من 4 مليارات دولار من القروض غير المعلنة، مما برفع إجمالي ديونها إلى 6.6 مليار دولار.