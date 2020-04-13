«الإمارات دبي الوطني» يطلق «التحصيل الذكي» اللاتلامسي

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، إطلاق خدمة «التحصيل الذكي» الجديدة، التي تأتي تعزيزاً لبوابة «سمارت تريد»، إذ تتيح للمتعاملين التحصيل من عمليات التصدير بأسلوب لاتلامسي بالكامل. ويندرج إطلاق الخدمة الرقمية الجديدة في إطار استراتيجية التحول الرقمي المتواصلة التي ينتهجها البنك، وانطلاقاً من التزامه الراسخ بدعم استمرارية أعمال متعامليه عبر العمليات الآمنة والسلسة خلال جائحة «كوفيد-19» المتواصلة.

وقال أحمد القاسم، نائب رئيس تنفيذي أول، رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لدى البنك: نحرص على مواصلة تعزيز محفظتنا الشاملة من المنتجات والخدمات لإضفاء المزيد من الراحة والسهولة على تجربة المتعاملين.

إذ يعتمد متعاملو «سمارت تريد» على ما نقدمه من دعم وحلول مبتكرة لمواصلة عملياتهم بسلاسة إبان جائحة «كوفيد-19». كما أن متعاملي التمويل التجاري لدينا بوسعهم الاستفادة من فترة الإعفاء من الرسوم على أنشطة «سمارت تريد» الجديدة حتى نهاية مايو المقبل.

وأضاف: تتيح «التحصيل الذكي» الارتقاء بمستويات دعمنا لصحة وسلامة زملائنا ومتعاملينا ومجتمعنا بأكمله، وتعزيز رفاههم الاقتصادي خلال هذه الفترة الاستثنائية، والعمل على إحداث تأثير إيجابي إضافي في المستقبل.

ويمكن لمتعاملي «سمارت تريد» الوصول ببساطة إلى خدمة «التحصيل الذكي» من منازلهم أو مكاتبهم لإرسال طلبات التحصيل من عمليات التصدير، ثم رفع المستندات والوثائق على بوابة التمويل التجاري وتلقي التحديثات الفورية حول حالة المعاملة، وبالتالي الاستغناء بالكامل عن زيارة البنك، فبمجرد انتهاء الأخير من معالجة المعاملة، سيتلقى المتعاملون «جدول تغطية عمليات التصدير» بصيغة رقمية تتيح لهم إرسالها مباشرة لبنك الطرف الآخر بأسلوب لاتلامسي كلياً.