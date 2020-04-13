مليار درهم مكاسب الأسهم بفضل «المحفزات الحكومية»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

واصلت الأسهم المحلية مكاسبها في ختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 15 مليار درهم وسط عمليات شرائية للمؤسسات وتحسن نسبي للمعنويات مع استمرار المحفزات الحكومية وخطط دعم هيئة الأوراق المالية للأسواق إلى جانب المفاوضات لاتفاق بشأن خفض الإنتاج النفطي مجدداً.

وارتفع سوق دبي 4.16% متجاوزاً 1900 ليغلق عند 1906 نقاط وسط صعود جماعي للمؤشرات القطاعية بدعم «العقار» و«البنوك»، وصعد سوق أبوظبي 2.12% إلى 4200 نقطة، مدفوعاً بمكاسب أسهم «البنوك» و«العقار» و«الاستثمار» و«التأمين» و«الطاقة» و«الصناعة».

واستقطبت الأسهم سيولة 403.4 ملايين درهم، منها 290.8 مليوناً لـ«دبي»، و112.6 مليوناً لـ«أبوظبي»، وجرى التداول على 309.5 ملايين سهم، بواقع 265 مليوناً بـ«دبي»، و44.5 مليوناً بـ«أبوظبي»، من خلال 6341 صفقة.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، ربح رأس المال السوقي للأسهم 14.92 مليار درهم، بواقع 7.59 مليارات في «دبي» و7.34 مليارات في «أبوظبي»، لتصل رسملة السوقين لـ732.5 ملياراً.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع «البنوك» 4.18% بصعود «دبي الإسلامي» 5% و«الإمارات دبي الوطني» 4.76%، وزاد «العقار» 4.8% بارتفاع «إعمار العقارية» 5.48% و«إعمار للتطوير» 3.84% و«إعمار مولز» 5.5% و«الاتحاد العقارية» 1.25% و«داماك» 5.12% و«ديار» 0.85% و«أرابتك» 0.92%.

وصعد «الاستثمار» 1.83% بارتفاع «دبي المالي» 1.56% و«دبي للاستثمار» 1.81% و«شعاع كابيتال» 3.89%، ونما «النقل» 5.86%، بدعم «العربية للطيران» 12.56% و«أرامكس» 0.71% و«الخليج للملاحة» 3.61%.

وتصدّر «إعمار العقارية» النشاط بـ77.3 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 65.8 مليوناً، ثم «الإمارات دبي الوطني» 39.4 مليوناً. وسجل «العربية للطيران» أكبر ارتفاع 12.56% فيما كان «غلفا للمياه» الأكثر انخفاضاً 4.6%.

واتجه العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي 33.8 مليون درهم، فيما اتجه المواطنون نحو التسييل بنفس القيمة.

وعزز سوق أبوظبي ارتفاع «البنوك» 3.49% بصعود «أبوظبي الأول» 3.31% و«أبوظبي التجاري» 9.25% و«أبوظبي الإسلامي» 2.1%، وزاد «العقار» 3.22% بارتفاع «الدار» 3.33% و«رأس الخيمة العقارية» 1.74%.

ونما «الطاقة» 1.8% بصعود «دانة غاز» 3.47% و«أدنوك للتوزيع» 0.36% و«طاقة» 0.62%، وصعد «الاستثمار» 0.33% بدعم «إشراق» 4.78%، واستقرار «العالمية القابضة» و«الواحة كابيتال». فيما تراجع «الاتصالات» 0.66% بانخفاض «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وهيمن «أبوظبي الإسلامي» على النشاط بـ26.8 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» 23.4 مليوناً، ثم «أبوظبي الأول» 16.8 مليوناً. وحقق «سيراميك رأس الخيمة» أكبر ارتفاع 12.31% وكان «أسمنت الخليج» الأكثر انخفاضاً 5%. ومال الخليجيون للشراء باستثمار5.6 ملايين درهم، فيما فضّل العرب والأجانب والمواطنون التسييل.

المؤسسات

واتجهت المؤسسات نحو الشراء، بصافي استثمار 10 ملايين درهم، منها مليون في «دبي»، و9 ملايين في «أبوظبي»، فيما اتجه الأفراد نحو التسييل مقابل نفس صافي الاستثمار.

معنويات

قال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، إن الأسواق المحلية واصلت المكاسب مع ارتفاع المعنويات عقب إطلاق الحكومة للحزمة التحفيزية الاقتصادية في وقت سابق، والقرارات التحفيزية لهيئة الأوراق المالية والسلع؛ لدعم الأسواق، إضافة إلى الإجراءات الأخرى المتعلقة بتأجيل أقساط القروض للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة للتخفيف من تداعيات انتشار فيروس «كورونا».

إفصاحات

أعلنت شركة «يونيكاي» للأغذية قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارتها وهم: مانع الملا وعبدالله الزعابي وماجد جلفار وأسامة صديقي ومشعل موسى وعادل آل علي وسالم العويس وجواهر المهيري، حيث سيتم التصويت على انتخاب الأعضاء في عموميتها التي ستعقد إلكترونياً في 23 الجاري.

دعا مجلس إدارة شركة «بي إتش مباشر» المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية إلكترونياً يوم 30 الجاري.

وافقت عمومية شركة «أم القيوين للاستثمارات العامة» على توزيع أرباح 5% بإجمالي 18.15 مليوناً عن 2019، وتم خلالها انتخاب سالم الحوسني رئيساً لمجلس إدارة الشركة وأحمد الجابر نائباً.

أجلت شركة «الشارقة للتأمين» اجتماع الجمعية العمومية؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني على أن يعقد اجتماع جديد يوم 18 الجاري.

سجلت شركة «ميثاق للتأمين التكافلي» خسائر متراكمة بلغت 54.48 مليون درهم تعادل 36.3% من رأس المال، وذكرت أن الخسائر ترجع إلى عام 2011؛ بسبب الخسارة التشغيلية الناتجة عن أعمال التأمين بنحو 7.4 ملايين درهم، فضلاً عن خسارة القيمة العادلة للاستثمارات البالغة 47 مليون درهم نتيجة للتقلبات في الأسواق المالية، فيما قامت الشركة بتعديل خطة العمل للعام الحالي، ومن المتوقع أن تحقق أرباحاً من عمليات التكافل المستقبلية.