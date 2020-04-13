«الأنصاري للصرافة» تدعم مكافحة «كورونا» بـ5 ملايين درهم

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة الأنصاري للصرافة، أمس، مساهمتها بمبلغ 5 ملايين درهم إلى الجهات المختصة، وذلك دعماً للجهود والتدابير التي تبذلها حكومة ومجتمع دولة الإمارات في مواجهة الفيروس التاجي «كورونا».

وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة الشركة: «يواجه العالم اليوم تحدياً غير مسبوق، ونحن في «الأنصاري للصرافة» نتابع عن كثب أبرز التطورات العالمية والمحلية للجائحة، وندرك تماماً أن الطريق الأمثل للنجاح في هذه الجهود هو أن نقف سوياً كمجتمعٍ واحد، أفراداً وشركاتٍ وهيئات، وأن تتكاتف جهودنا لحماية مجتمعنا وأهلنا والحفاظ على سلامة الجميع».

وتابع: «يحتّم علينا واجبنا الوطني والتزامنا تجاه مجتمعنا أن نقدم كل الدعم الممكن للجهود والإجراءات الوقائية التي تقوم بها الجهات المختصة للحد من التداعيات السلبية للجائحة، كما ندعو مجتمع الأعمال أن يقوم بخطوات مماثلة لدعم هذه الجهود، خاصةً في هذه الظروف الصعبة».

يذكر أن «الأنصاري للصرافة» التزمت بتطبيق أعلى مستويات التعقيم والسلامة في كافة فروعها، لضمان قدرة المتعاملين على مواصلة استلام رواتبهم وتحويل الأموال بسرعة وأمان إلى أفراد أسرهم خارج الدولة.

كما أطلقت سلسلة من البرامج والمبادرات الاجتماعية والخيرية في قطاعات رئيسة، مثل التعليم والصحة وغيرها، فيما تنشط الشركة في دعم جهود الإغاثة من الكوارث الطبيعية بالتعاون مع الحكومات في مناطق عديدة حول العالم.