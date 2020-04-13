«جلفار» تلغي 503.27 ملايين سهم

المصدر: رأس الخيمة - البيان

وافقت الجمعية العمومية لشركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» الخميس الماضي، على إعادة هيكلة رأس المال. وعليه، يتم إلغاء 503 ملايين و274 ألفاً و989 سهماً، ما يقلّص إجمالي رأس مال الأسهم الحالية 43%. وإلغاء الخسائر المتراكمة للشركة كما ورد في بيانات 2019.

ثقة

وقال الدكتور عصام فاروق، الرئيس التنفيذي لـ«جلفار»: «تعكس الموافقة على إعادة هيكلة رأس المال، ثقة المساهمين المستمرة ودعمهم المتواصل لالتزامنا بتوفير منتجات عالية الجودة وآمنة وفعّالة. فإعادة الهيكلة محطة بارزة في مسار برنامج التحوّل الذي تنتهجه الشركة، والهادف إلى استعادة مركزنا الريادي كشركة أدوية ذات حضور إقليمي في غضون 3 سنوات».

التزام

وأضاف: «إعادة طرح أكثر من 80 منتجاً للشركة في عُمان أخيراً يؤكد التزامنا بخدمة كافة أسواق المنطقة. وسنواصل هذا المسار مع التركيز على الارتقاء بإطار العمل الخاص بضمان الجودة ضمن خطة المراجعة الشاملة لإجراءاتنا التشغيلية وهيكلة الكلفة».