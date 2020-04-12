اعتماد آلية التعامل مع أسهم الشركات الموقوفة

المصدر: (دبي – البيان)

اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، آلية التعامل مع الشركات المساهمة العامة الموقوفة عن التداول، تتضمن تصنيف الشركات المدرجة إلى فئتين، أولى وثانية، وحدد إجراءات نقل إدراج أسهم الشركة بين كل من الفئتين، كما تناول معايير التداول على الشركات الموقوفة عن التداول، بعد نقلها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية.

وتضمنت الآلية، إجراءات متابعة أوضاع الشركة المدرجة على قائمة المتابعة في الفئة الثانية، لتقييم مدى التزام الشركات بمتطلبات الإدراج والإفصاح، واتخاذها الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها، ضمن مهلة زمنية، وفصَّل كذلك إجراءات توفير بديل تخارج مناسب للمساهمين من قبل الأسواق، في حال تقرر إلغاء إدراج الشركة الموقوفة عن التداول.

ووفقاً للآلية الجديدة، ينقل إدراج أسهم الشركة من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية، في حالة ما إذا بلغت مدة تعليق إدراج أسهم الشركة 6 أشهر فأكثر، أو إذا أظهرت البيانات المالية السنوية المدققة للشركة، خسائر متراكمة بنسبة 50 % فأكثر من رأسمالها.

ونظمت الآلية إجراءات نقل إدراج أسهم الشركة بين الفئتين، بحيث يتولى السوق المعني، توزيع إدراج أسهم الشركات المدرجة لديه على الفئتين الأولى والثانية، بناءً على آخر بيانات مالية سنوية مدققة لعام 2019، فور إقرار هذه الشروط من قبل مجلس إدارة الهيئة.